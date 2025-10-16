Óriási tűz pusztított, a tatabányai tűzoltókat is Fejérbe riasztották

A tűzeset miatt a bicskei önkormányzati tűzoltók mellett a tatabányai egységek is gyorsan a helyszínre siettek. A lángok a a főépület tetőszerkezetét is veszélyeztetik, ezért több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Akkora volt a tűzeset Fejérben, hogy még Tatabányáról is rohantak a tűzoltók

Fotó: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes / Forrás: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes

Több egység dolgozik a tűzeset oltásán

A tűzesethez a bicskei és tatabányai tűzoltók mellett más egységeket is riasztottak. A lángok Fejér vármegye északi részén csaptak fel, az oltási munkálatok jelenleg is zajlanak, minden erőforrást mozgósítva a tűz megfékezésére. További infók a feol.hu-n olvashatók.

