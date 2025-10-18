1 órája
Felcsaptak a lángok, robbanásközeli helyzet volt éjszaka
Egy nyugodt éjszaka pillanatok alatt vált káosszá Ácson, amikor a Győri utcában felcsaptak a lángok. A tűzesetre perceken belül a helyszínre értek a hatóságok és megkezdték a küzdelmet – a helyzet azonban veszélyesebb volt, mint gondolták.
Pillanatok alatt lángba borult egy garázs Ácson péntek éjjel. A tűzesetre kiérkező hatóságok gyors beavatkozása nemcsak az épületet, hanem a környező ingatlanokat is megóvta a pusztulástól.
Tűzeset Ácson: garázs vált a lángok martalékává
Teljes terjedelmében égett egy garázs Ácson, a Győri utcában péntek éjjel. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték az oltást. Az ácsi önkormányzati egység két vízsugárral vette fel a harcot a lángokkal, miközben az épületből négy lakossági gázpalackot is biztonságos helyre szállítottak, mielőtt azok felhevülhettek volna.
A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz továbbterjedjen a szomszédos ingatlanokra. A lángokat végül rövid időn belül elfojtották, személyi sérülésről nem érkezett hír. A tűz keletkezésének okát a hatóság vizsgálja.
Mindene odalett Dinnyés Elvirának
A tatabányai kórház mellett negyven éve árulja a friss zöldséget és gyümölcsöt mindenki kedvenc árusa, Dinnyés Elvira. Néhány napja azonban mindene odaveszett a tűzben. Elvira a Kemma.hu-nak most megmutatta a leégett házat, amiben egész élete veszett oda.
Mindene odalett Dinnyés Elvirának: megrázó videó a porig égett otthonáról
A lakat még a kis kert kapuja előtt fekszik a földön. A tűzoltók vágták le, amikor vasárnap délután oltani kezdték a lángokat. Ahogy belépünk a kis kertbe, a csend szinte súlyos. Csak a szénné égett gerendák, megperzselődött deszkák, megolvadt háztartási gépek maradtak. Itt állt Elvira otthona. A hely, amit néhány hónapja nagy reménnyel csinosítgatott, hogy végre legyen egy kis nyugodt zuga a világnak, ahol megpihenhet munka után. Most már csak a hamu és a csend maradt a leégett ház helyén.
GALÉRIA: Leégett dinnyés Elvira háza (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence