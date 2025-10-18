Felcsaptak a lángok, robbanásközeli helyzet volt éjszaka

Pillanatok alatt lángba borult egy garázs Ácson péntek éjjel. A tűzesetre kiérkező hatóságok gyors beavatkozása nemcsak az épületet, hanem a környező ingatlanokat is megóvta a pusztulástól.

A tűzeset szombat reggelre virradó hajnalban történt

Fotó: Dziurek / Forrás: Shuterstock/Illusztráció

Tűzeset Ácson: garázs vált a lángok martalékává

Teljes terjedelmében égett egy garázs Ácson, a Győri utcában péntek éjjel. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték az oltást. Az ácsi önkormányzati egység két vízsugárral vette fel a harcot a lángokkal, miközben az épületből négy lakossági gázpalackot is biztonságos helyre szállítottak, mielőtt azok felhevülhettek volna.

A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz továbbterjedjen a szomszédos ingatlanokra. A lángokat végül rövid időn belül elfojtották, személyi sérülésről nem érkezett hír. A tűz keletkezésének okát a hatóság vizsgálja.

