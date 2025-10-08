11 perce
Települések mozdultak meg a kisbabás családért, akiket a tűz üldözött el otthonából
A testükön és a lelkükön is gyógyulnak a sebei annak a családnak, akiknek tűz pusztította el az otthonát. A tragédia után szinte azonnal megmozdult a fél Esztergomi járás. A tűz Tokodon tombolt, az adományok mindenhonnan jöttek.
Felfoghatatlan, ahogy egy család élete nullázódott le egy éjszaka alatt néhány nappal ezelőtt. Beatrixék élete egy éjszaka alatt pokollá változott: tűz Tokodon, az otthonukban tört ki, Beatrix 11 éves kisfia mellett kigyulladt egy tárgy, a lángok közül mentették a kisfiút és a család 4 hónapos babáját. Beatrix és a 11 éves fia megégett a tűzben, szerencsére a családfő, István és a kisbaba megúszták a szörnyűséget ép bőrrel. A tűzeset után az egyik Facebook-csopotban fújt riadót a tokodi védőnő, Mónika. A felhívásra pedig megmozdultak a települések, a remény lángját gyútva a pusztító tűz ellenében.
Tűz Tokodon: elpusztította otthonukat, de a reményt nem
Olyan gyorsan terjedt a tűzeset íre a környéken, mint amilyen gyorsan történt a tragédia: a szeptember 30-i éjjeli tűz napján elözönlötték a Facebookot a tokodi családnak tett felajánlások, adományok. Mindenüket elvesztették a tűzben. A legfontosabbakat nem: a gyerekeket.
"Úgy ugrottam az égő szobába a gyerekért" - minden odalett a tokodi háztűzben
- A 4 hónapos Noel anyukája, a férjem legnagyobb lánya nemrég hunyt el, a kicsit mi neveljük. Még fel sem ocsúdtunk abból a tragédiából, amikor jött a tűz. A rokonokhoz menekültünk, ők szállásoltak el bennünket két napra. Mindenünk odaveszett. De már aznap rengeteg dolgot kaptunk - mondta az asszony.
A védőnőnek és Betti sógornőjének, Andreának az első napokban szinte egész nap csörgött a telefonja. Azonnal érkezett szinte vadi új babakocsi - a kis Noel abban szundikált, amikor először meglátogattuk a családot - rengeteg babaruha, étel, felnőtt- és gyerekruha.
A Facebookon egymást érték a felajánlások, a környéken csak erről beszélt mindenki. És mindenki segíteni akart, Esztergomból is kaptak holmikat: bútor- és ruhafelajánlás érkezett. A helyiek hétvégére szerveztek egy "központi" gyűjtést a tokodi focipályán is, ahová szintén rengeteg homi érkezett. A szervező Facebook-poszjában kiemelte:
Sejtettük, hogy sokan megmozdulnak majd, de hogy ennyien, azt álmunkban sem gondoltuk volna.Az első húsz percben már tele volt a kocsi adományokkal.
Gyógyulnak a sebeik, de messze még a vége
Bettiékhez ismét ellátogattunk. A család kapott tévét is, körülöttük ruhaholmi, rengete adomány volt mindenütt. A kisbaba épp evett, közben családtagok érkeztek. Érezzük: a körülöttük levő családtagok, az összefogás segített túllendülniük az első sokkon és reményt adott az újrakezdésez...
A családanya elmesélte, hogy az egyik helyi vállalkozó építőanyagot ajálott fel. Sőt: első cikkünk után azzal kereste meg őket valaki, hogy ingyen segít kitakarítani a a leégett ház körül, elviszi a sittet, az ekégett holmikat, a szénné égett tetőt... A családnak a napi holmik hiánya mellett ez okozta a legnagyobb fejtörést.
– Hála Istennek az emberek nagy segítséget nyújtottak. Jelen pillanatban, hogy elkezdjük a helyreálltást, mindenünk megvan - mesélte a Kemma.hu-nak Betti.
A sebeink gyógyulnak, bár a kisfiú még nem tud iskolába járni. A sógornőm hordja kötéscserére a kórházba kétnaponta. Én még nehezen tudok menni a lábamon levő égési sebek miatt. De hálás vagyok a jóindulatú és segítőkész embereknek.
- mondta elérzékenyülve az asszony.