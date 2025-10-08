Települések mozdultak meg a kisbabás családért, akiket a tűz üldözött el otthonából

Felfoghatatlan, ahogy egy család élete nullázódott le egy éjszaka alatt néhány nappal ezelőtt. Beatrixék élete egy éjszaka alatt pokollá változott: tűz Tokodon, az otthonukban tört ki, Beatrix 11 éves kisfia mellett kigyulladt egy tárgy, a lángok közül mentették a kisfiút és a család 4 hónapos babáját. Beatrix és a 11 éves fia megégett a tűzben, szerencsére a családfő, István és a kisbaba megúszták a szörnyűséget ép bőrrel. A tűzeset után az egyik Facebook-csopotban fújt riadót a tokodi védőnő, Mónika. A felhívásra pedig megmozdultak a települések, a remény lángját gyútva a pusztító tűz ellenében.

Tűz Tokodon: Kisbabával menekültek a gyilkos lángok elől

Forrás: beküldött

Tűz Tokodon: elpusztította otthonukat, de a reményt nem

Olyan gyorsan terjedt a tűzeset íre a környéken, mint amilyen gyorsan történt a tragédia: a szeptember 30-i éjjeli tűz napján elözönlötték a Facebookot a tokodi családnak tett felajánlások, adományok. Mindenüket elvesztették a tűzben. A legfontosabbakat nem: a gyerekeket.