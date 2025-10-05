10 dolog, amit talán egy vérbeli tatabányai sem tud a Turul-szoborról

Mint megírtuk, 2025 augusztusa óta le van zárva a tatabányai jelkép, a Turul-szobor, ugyanis felújítják. A Turul felújítása várhatóan decemberig tart. Addig is ismerkedjetek újra a tatabányai jelképpel.

10 érdekesség a Turul-szoborról, Tatabánya jelképéről

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

10 érdekes tény a Turul-szoborról

1. Mi köze van a honfoglalásnak Tatabányához és a turulhoz?

Azt tudtuk, hogy Álmos vezér Erdélyig, fia Árpád pedig a Kárpár-medence belsejéig vitte a magyarokat, ő volt a honfoglalás vezére. Kézai Simon, a magyarok bejövetele egyik meghatározó csatájaként határozta meg a 907-es bánhidai ütközetet, amelyben Szvatopluk szláv fejedelem seregét kiszorították a honfoglaló magyarok. A turulmadár szobra is ehhez kapcsolódik.

2. Miért pont Bánhida felett van Turul-szobor?

A millenium évében, 1896-ban vetődött fel a gondolat, hogy az emlékművet állítsanak Tatabányán is. A magyarság jelképe pedig a turulmadár, így jött az ötlet, hogy a madarat ábrázoló szobor készüljön Tatabányán. A 907-es bánhidai csata emlékére, épp a csata 1000. évfordulóján avatták fel.

3. Ezért tárja ki a szárnyát a tatabányai Turul?

A kiárt szárnyú madár nem véletlen: annak a jelképe, hogy szárnyak megvédik Bánhidát. A település akkor még különálló volt, Tatabánya csak 1947-ben alakult.

4. Feszty Árpád is segített a megvalósításban

Feszty Árpád és Jókai Mór karolta fel a szobor megvalósulását elsőként. Feszty éppen a Bánhidai csata című képén dolgozott, a szobor ötletekor azonnal írt is egy levelet Sárközy Aurélnak, a vármegye vezetőjének, hogy támogassa a Turul-szobor megépítését. 1000 forintot maga Feszty Árpád is hozzátett az általa 7-8 ezer forintra taksált emlékmű költségeihez.