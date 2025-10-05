57 perce
10 dolog, amit talán egy vérbeli tatabányai sem tud a Turul-szoborról
Elkerítve várja a felújítást a Kő-hegyen Tatabánya jelképe. Azért mi nem felejtettük el - és reméljük ti sem. Így hozunk nektek 10 érdekességet a Turul-szoborról.
Mint megírtuk, 2025 augusztusa óta le van zárva a tatabányai jelkép, a Turul-szobor, ugyanis felújítják. A Turul felújítása várhatóan decemberig tart. Addig is ismerkedjetek újra a tatabányai jelképpel.
10 érdekes tény a Turul-szoborról
1. Mi köze van a honfoglalásnak Tatabányához és a turulhoz?
Azt tudtuk, hogy Álmos vezér Erdélyig, fia Árpád pedig a Kárpár-medence belsejéig vitte a magyarokat, ő volt a honfoglalás vezére. Kézai Simon, a magyarok bejövetele egyik meghatározó csatájaként határozta meg a 907-es bánhidai ütközetet, amelyben Szvatopluk szláv fejedelem seregét kiszorították a honfoglaló magyarok. A turulmadár szobra is ehhez kapcsolódik.
2. Miért pont Bánhida felett van Turul-szobor?
A millenium évében, 1896-ban vetődött fel a gondolat, hogy az emlékművet állítsanak Tatabányán is. A magyarság jelképe pedig a turulmadár, így jött az ötlet, hogy a madarat ábrázoló szobor készüljön Tatabányán. A 907-es bánhidai csata emlékére, épp a csata 1000. évfordulóján avatták fel.
3. Ezért tárja ki a szárnyát a tatabányai Turul?
A kiárt szárnyú madár nem véletlen: annak a jelképe, hogy szárnyak megvédik Bánhidát. A település akkor még különálló volt, Tatabánya csak 1947-ben alakult.
4. Feszty Árpád is segített a megvalósításban
Feszty Árpád és Jókai Mór karolta fel a szobor megvalósulását elsőként. Feszty éppen a Bánhidai csata című képén dolgozott, a szobor ötletekor azonnal írt is egy levelet Sárközy Aurélnak, a vármegye vezetőjének, hogy támogassa a Turul-szobor megépítését. 1000 forintot maga Feszty Árpád is hozzátett az általa 7-8 ezer forintra taksált emlékmű költségeihez.
A tatabányai Turul-szobor a XX-XXI. században
5. Az állam nem támogatta, máshonnan érkezett a pénz rá
A kormány nem tudta támogatni ezt a vidéki ötletet, így gyűjtést indítottak a környéken. A falvakból, városoktól érkezett pénz: az első között támogatta az emlékmű megvalósítását Gyermely, de kiemelkedik az adományával Tata és Komárom városa is. Az akkor alakult Magyar Általános Kőszénbánya is adakozott.
Egy van belőle Európában
A tatabányai turul Európa legnagyobb madárszobra. A test hossza 3 méter, szélessége 2 méter, a szárnyak fesztávolsága pedig 12 méter. A vörösréz lemeznek, amelyből állt, több mint 200 kilométer per óra szélsebességet kellett kibírnia. A kard 12 méter hosszú, már maga a markolat is több mint 6 méter.
6. Lépcső vezetett a madárhoz
A Kő-hegyen felállított talapzat tetejére az 1900-as évek elején lépcső is vezetett, a Turul építése idején még fel leheett rá mászni.
7. Kivágtak a lábából egy darabot
A források szerint szobrot 1905-ben komolyabban megrongálták. A leiratok alapján a madár bal lábából egy több mint 80 centiméter nagyságú rézlemezt vágtak ki. Ezért a felvezető lépcsőt el is bontották emiatt.
8. Volt idő,amikor le akarták bontani
Az 1950-es években szóba került a szobor elbonása is, az akkor korszak szellemiségében. de végül erre nem került sor.
9. Van egy kistestvére Budán
Az alkotó, Donáth Gyula hasonló, de valamivel kisebb, 6 méteres turulszobrát két évvel korábban készítette el, a budai várban a mai Sikló felső állomásánál láthatjuk.
10. Sokadszorra újítják fel Tatabánya jelképét
A szobor 120 éves története során számtalanszor megsérült, többször is felújították: a Tanácsköztársaság idjén megrongálták, ezután 1926-ban állították helyre. Az elkövetkező években sokat romlott az állapota, végül 1991-92-ben sikerült teljesen felújítani. 33 év után pedig most jött el ismét az idő a felújításra. A beruházást Magyarország kormánya 83 millió forinttal támogatja, amely összeget a Vérteserdő Zrt. a műemlék felújítására fordítja.
10+1 Az eredeti váz ma is látható
A fémmadár eredeti váza ma is megtalálható a Tatabányai Bányászai és Ipari Skanzenben.
GALÉRIA: Fotókon a megbontott Turul madár (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
A szobor mellett a panoráma is lenyűgöző
A tatabányai Kő-hegy tetejéről nemcsak a Turul-impozáns látványa nyűgözi le a látogatókat, hanem a kilátás is. A városra és a Gerecse vonulataira nyíló panoráma sok turistát vonz, így a szobor nemcsak történelmi, hanem turisztikai jelentőséggel is bír. A mostani felújítás célja, hogy a jövő nemzedékei is átélhessék ezt az élményt, és büszkén tekinthessenek fel a magyar történelem egyik legfontosabb jelképére.
A közelében található a Szelim-barlang és a Ranzinger-kilátó is.