Top 7 túrahely Magyarországon: ezekbe a tájakba mindenki belszeret

Az előző cikkünkben a top 5 kirándulóhelyet mutattuk be Magyarországról, most pedig elhoztuk a top 7 gyönyörű túra útvonalat, amelyek szintén megérnek egy hétvégi kiruccanást. Magyarország tele van olyan csodás helyekkel, amelyek kevésbé ismertek, mégis hatalmas élményt nyújtanak és ezekből válogattunk most hét igazán különleges túra útvonalakat. Nem kell aggódnod akkor sem, ha a négylábú barátod is veled tartana, hiszen a legtöbb útvonal kutyabarát, így ő is élvezheti veled a friss levegőt és a természetet.

Túra útvonalak Magyarország szívében: a Vitányvár is vár

Forrás: Kemma.hu

Ebben a cikkben olvashatod:

Könnyen teljesíthető túra útvonalak

Kutyabarát helyek

Látványos természeti pontok : tavak, erdők, sziklafalak, panorámák

: tavak, erdők, sziklafalak, panorámák Őszi kiránduláshoz ideális helyszínek

Romantikus páros kiruccanáshoz ajánlott útvonalak

Fotósok kedvence helyek

Könnyen megközelíthető úti célok

Túra útvonalak Magyarországon

A túra útvonalak Magyarországon nemcsak gyaloglást jelentenek, hanem találkozást a természettel is. Erdők, völgyek, tavak és csendes ösvények várják azokat, akik szeretnének kiszakadni a rohanásból. Elhoztuk nektek ebbe a cikkbe azokat a helyeket ahová érdemes elmenni családdal is vagy akár kettesbe a pároddal. Ezekből hoztunk most hetet, amik családdal, barátokkal vagy akár páros kiruccanásnak is tökéletes könnyű útvonalak, szép pihenőpontok, és sok fotózásra csábító részlet vár itt mindenkit.

Őszi kirándulás a családdal: Túra tippek

Az ősz az az évszak, amikor igazán ideális elindulni egy kirándulásra - akár az egész családdal. Ráadásul a legtöbb hely kutyabarát, így négylábú társadat is magaddal viheted a természetbe. Most megmutatjuk azokat a helyszíneket, amelyeket mindenképp érdemes felkeresni ebben az időszakban.

Pázmándi panoráma - íme egy túra útvonal csodás kilátással

A pázmándi túra útvonal könnyen teljesíthető, kevés szintemelkedéssel, így kezdőknek, családoknak és kutyásoknak is ideális választás. A környék legnagyobb különlegessége az ingókövek együttese, amelyek mozgathatónak tűnő, érdekes formájú sziklatömbök ezek valódi természeti ritkaságok. Az ösvények végig hangulatos domboldalakon vezetnek, így romantikus helyszínként is tökéletes választás egy randihoz, és közel is van, Fejérben.