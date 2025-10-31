44 perce
Top 7 túrahely Magyarországon: ezekbe a tájakba mindenki belszeret
Ha szereted a természetet és új helyeket felfedezni, akkor ezek a túra útvonalak biztosan elnyerik a tetszésedet. Összegyűjtöttünk hét hangulatos, mégis kevésbé ismert túra útvonalak közül olyat, amelyeket családdal, pároddal vagy akár a kutyáddal is könnyedén bejárhatsz.
Az előző cikkünkben a top 5 kirándulóhelyet mutattuk be Magyarországról, most pedig elhoztuk a top 7 gyönyörű túra útvonalat, amelyek szintén megérnek egy hétvégi kiruccanást. Magyarország tele van olyan csodás helyekkel, amelyek kevésbé ismertek, mégis hatalmas élményt nyújtanak és ezekből válogattunk most hét igazán különleges túra útvonalakat. Nem kell aggódnod akkor sem, ha a négylábú barátod is veled tartana, hiszen a legtöbb útvonal kutyabarát, így ő is élvezheti veled a friss levegőt és a természetet.
Ebben a cikkben olvashatod:
- Könnyen teljesíthető túra útvonalak
- Kutyabarát helyek
- Látványos természeti pontok: tavak, erdők, sziklafalak, panorámák
- Őszi kiránduláshoz ideális helyszínek
- Romantikus páros kiruccanáshoz ajánlott útvonalak
- Fotósok kedvence helyek
- Könnyen megközelíthető úti célok
Túra útvonalak Magyarországon
A túra útvonalak Magyarországon nemcsak gyaloglást jelentenek, hanem találkozást a természettel is. Erdők, völgyek, tavak és csendes ösvények várják azokat, akik szeretnének kiszakadni a rohanásból. Elhoztuk nektek ebbe a cikkbe azokat a helyeket ahová érdemes elmenni családdal is vagy akár kettesbe a pároddal. Ezekből hoztunk most hetet, amik családdal, barátokkal vagy akár páros kiruccanásnak is tökéletes könnyű útvonalak, szép pihenőpontok, és sok fotózásra csábító részlet vár itt mindenkit.
Őszi kirándulás a családdal: Túra tippek
Az ősz az az évszak, amikor igazán ideális elindulni egy kirándulásra - akár az egész családdal. Ráadásul a legtöbb hely kutyabarát, így négylábú társadat is magaddal viheted a természetbe. Most megmutatjuk azokat a helyszíneket, amelyeket mindenképp érdemes felkeresni ebben az időszakban.
Pázmándi panoráma - íme egy túra útvonal csodás kilátással
A pázmándi túra útvonal könnyen teljesíthető, kevés szintemelkedéssel, így kezdőknek, családoknak és kutyásoknak is ideális választás. A környék legnagyobb különlegessége az ingókövek együttese, amelyek mozgathatónak tűnő, érdekes formájú sziklatömbök ezek valódi természeti ritkaságok. Az ösvények végig hangulatos domboldalakon vezetnek, így romantikus helyszínként is tökéletes választás egy randihoz, és közel is van, Fejérben.
Veszprémvölgy
A Veszprémvölgy parkosított, patakparti sétánya a Séd-patak mentén fut, ahol játszóterek és pihenőhelyek is várják a látogatókat. Ideális választás kezdő túrázóknak, családoknak és kutyásoknak egyaránt. A sétaút történelmi hangulattal is rendelkezik ,kolostorromok, a városra néző hidak és árnyas ösvények teszik igazán különlegessé. Mivel a völgy közvetlenül a város szélén található, könnyű megközelíteni akár autóval, akár gyalogosan.
Erdőbénye
Erdőbénye falujából induló túra sokoldalú élményt kínál , erdős ösvények, szőlőskertek és domboldalak váltakoznak, így az erdei séta és a borvidéki hangulat tökéletesen kiegészítik egymást. Ez a hely különösen ajánlott pároknak, hiszen a túra után akár be is térhettek egy meghitt borkóstolóra. Az Erdőbénye falujából induló túra útvonal sokoldalú élményt kínál, erdős ösvények, szőlőskertek és domboldalak váltakoznak, így az erdei séta és a borvidéki hangulat tökéletesen kiegészítik egymást.
Arlói-tó
Az Arlói-tó egy igazán hangulatos tó, amit dombok és erdők vesznek körbe. Olyan, mintha elbújnál a világ elől, mintha egy másik világba kerülnél. A tó körül könnyű sétát tehetsz, nincsenek nagy emelkedők, így teljesen kezdőknek, kis gyerekes családoknak vagy kutyásoknak is tökéletes. Több helyen le lehet ülni pihenni, piknikezni, és akár bográcsozni. Ideális túra útvonal, ha egyszerűen csak szeretnél kiszakadni a hétköznapokból és feltöltődni messze a város zajától.
Megyer-hegyi Tengerszem
A Megyer-hegyi Tengerszem az egyik legkülönlegesebb hazai túracélpont. Egy régi malomkő- és kőfejtő helyén alakult ki, mára pedig egy vadregényes, smaragdzöld vizű tó várja az érkezőket. A helyet meredek sziklafalak ölelik körbe, a kilátópontról pedig lenyűgöző panoráma tárul a „kanyon-szerű” vízfelületre.
Ide érdemes eljönni a pároddal vagy akár az egész családdal is ,tökéletes hétvégi kikapcsolódás. A túra rövid, de nagyon látványos, így akkor is ideális, ha csak egy könnyed sétára vágytok. Fotósoknak pedig igazi kincses-doboz: minden szögből más és más arcát mutatja a táj.
Suvadás Liget
A Suvadás Liget a környék egyik legcsendesebb kirándulóhelye az Arlói-tó partján, árnyas erdők ölelésében húzódik, ahol változatos, könnyen járható ösvények vezetnek végig. Ritka természeti környezet, kevésbé ismert hely, ezért a nyugalom itt garantált. Ide érdemes eljönni, ha csak magadban szeretnél lenni, hallgatni a madarakat, és lassítani egy kicsit. Ha szerencséd van, még szarvasokkal vagy rókával is összefuthatsz a túra közben.
Noszvaj
Noszvaj igazi idilli kirándulóhely, ahol úgy érezheted, mintha belépnél egy mesekönyvbe. Az erdei ösvények csendesen kanyarognak a fák között, a Kánya-patak csobogása kíséri a sétát, és a levegőben valahogy minden nyugodtabbnak tűnik. A település egyik különlegessége a barlanglakások sora, amelyekbe be is lehet nézni és ez külön élményt ad a túrának, főleg ha valami igazán egyedi helyet keresel.
