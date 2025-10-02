28 perce
Biztonságosabb lett Tatabánya: új trafiboxok kerültek ki a városba
Az új eszközök elősegítik a gyorshajtókkal szembeni hatékonyabb fellépést. Trafibox Tatabánya, újabb felvonás.
Korábban megírtuk, hogy országszerte robbanásszerűen terjednek a trafiboxok. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2025 augusztusára már több mint 200 helyszínen állította fel őket az önkormányzat és működteti a rendőrség. Köztük Tatabányán is, ahol most további eszközök kerültek ki. Trafibox Tatabánya, újabb felvonás.
A friss országos listán a megye több települése is szerepel, így az itt közlekedők már jól ismerhetik a trafiboxokat. A dobozokat jellemzően forgalmas főutak, gyalogátkelők vagy lakott területi szakaszok közelébe telepítették.
Trafibox Tatabánya: új eszközök kerültek ki
A police.hu közleménye szerint folyamatosak a közlekedésrendészeti ellenőrzések a Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén, köztük a sebesség-ellenőrzések is. Mivel a gyorshajtás a legfőbb baleseti okok között szerepel, a rendőrök ezen akciókkal szintén a megelőzésért dolgoznak.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében Tatabányán három új trafiboxot helyeztek ki. Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt.
Új traffiboxok Tatabányán: ezen a három helyen jól figyelj
A nyár folyamán egyébként már tett egy újabb lépést Tatabánya a közlekedésbiztonság javítása érdekében, amikor három új trafiboxot telepítettek a város forgalmas pontjaira, most pedig az új eszközökkel egy újabb lépést tettek efelé.