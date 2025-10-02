Biztonságosabb lett Tatabánya: új trafiboxok kerültek ki a városba

A friss országos listán a megye több települése is szerepel, így az itt közlekedők már jól ismerhetik a trafiboxokat. A dobozokat jellemzően forgalmas főutak, gyalogátkelők vagy lakott területi szakaszok közelébe telepítették.

Trafibox Tatabánya: új eszközök kerültek ki

A police.hu közleménye szerint folyamatosak a közlekedésrendészeti ellenőrzések a Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén, köztük a sebesség-ellenőrzések is. Mivel a gyorshajtás a legfőbb baleseti okok között szerepel, a rendőrök ezen akciókkal szintén a megelőzésért dolgoznak.

A gyorshajtók kiszűrése érdekében Tatabányán három új trafiboxot helyeztek ki. Az ünnepélyes átadón, október 1-jén Dr. Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik, ezzel biztonságosabb lesz a közlekedés. A főtiszt hozzátette, hogy a helyszínek kiválasztása a helyi adottságok és a baleseti statisztikai adatok figyelembevételével történt.