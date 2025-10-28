1 órája
Új traffipaxok kerültek ki az utakra: itt a legfrissebb lista
Nem ez lesz az első város, amely a belterületére teszi ki a sebességmérőket. Az új traffipaxok Esztergomban is megelőzik a belvárosi száguldozást.
A belvárosi gyorshajtást Esztergom is megelégelte. Van, aki a sűrű belvárosban nem tud szabályosan vezetni, akad olyan is, aki még el sem hagyta a városhatárt, már beletapos a gázba. Ennek megelőzésére traffipaxok Esztergom több pontján is őrzik a biztonságot. Ám a cél nem a büntetés. Mutatjuk a helyszíneket és hogy miért döntött a fix sebességmérők telepítése mellett az önkormányzat.
Miért lettek traffipaxok Esztergomban?
A traffipax telepítéseknek jó oka van. Ugyanis volt olyan autós, ki a belváros egyik frekventált szakaszán 50 helyett 171 kilométer/órával száguldozott, egy másik pedig 115-tel hajtotta a lovakat... Az esztergomi önkormányzat tavaly döntött arról, hogy városban több helyre is fix traffipaxokat telepít azon szakaszokra, ahol többször csíptek fülön gyorshajókat.
A városvezetés a lakosság véleményé is kikérte a veszélyes pontokról, belvárosi útszakaszokról is. A döntésről több ízben is bebizonyosodott: nem alaptalan a város ilyen védekezése a szabálytalankodók ellen.
Hat helyszínről döntöttek
A lakossági igényfelmérés után végül hat helyszínen ellenőrzik a sebességet:
- belváros, Lőrinc utca
- belváros, Kossuth Lajos utca-Sissay köz kereszteződése
- 11-es főút (régi Táti út)
- Dobozi Mihály út
- 11-es főút (Visegrádi út a Csenkei hídnál)
- 111-es út: Esztergom-Kertváros, Damjanich utcában
Itt vannak már traffipaxok
Ebből négy helyszínen pedig nemrég felszerelték a kamerákat, számolt be róla Hernádi Ádám polgármester. Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése, hogy mindenki hazaérjen, valamint a gyorshajtás visszaszorítása.
- A Lőrinc utcában
- Esztergom-Kertvárosban, a Damjanich utcában
- A 11-es főút, táti kivezető szakaszán
- A 11-es főút Csenkei hídnál levő, Visegrád felé kivezető szakaszán
Utóbbi kettő szakaszon jellemző, hogy az autósok az Esztergom tábla elhagyása előtt már gyorsítanak, illetve a városhatárt átlépve nem lassítanak 50 kilométer per órára. Az új, lámpa- és villanyoszlopra helyezett kamerák mindkét irányból érkezőket ellenőrzik.
Térképen a komárom-esztergomi traffipaxok
Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A közelmúltban összeszedtük, hogy hol vannak Komárom-Esztergom traffiboxai.
