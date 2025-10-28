Új traffipaxok kerültek ki az utakra: itt a legfrissebb lista

A belvárosi gyorshajtást Esztergom is megelégelte. Van, aki a sűrű belvárosban nem tud szabályosan vezetni, akad olyan is, aki még el sem hagyta a városhatárt, már beletapos a gázba. Ennek megelőzésére traffipaxok Esztergom több pontján is őrzik a biztonságot. Ám a cél nem a büntetés. Mutatjuk a helyszíneket és hogy miért döntött a fix sebességmérők telepítése mellett az önkormányzat.

Ezeken az utakon már élesek a traffipaxok Esztergomban

Forrás: 24 Óra

Miért lettek traffipaxok Esztergomban?

A traffipax telepítéseknek jó oka van. Ugyanis volt olyan autós, ki a belváros egyik frekventált szakaszán 50 helyett 171 kilométer/órával száguldozott, egy másik pedig 115-tel hajtotta a lovakat... Az esztergomi önkormányzat tavaly döntött arról, hogy városban több helyre is fix traffipaxokat telepít azon szakaszokra, ahol többször csíptek fülön gyorshajókat.

A városvezetés a lakosság véleményé is kikérte a veszélyes pontokról, belvárosi útszakaszokról is. A döntésről több ízben is bebizonyosodott: nem alaptalan a város ilyen védekezése a szabálytalankodók ellen.

Hat helyszínről döntöttek

A lakossági igényfelmérés után végül hat helyszínen ellenőrzik a sebességet:

belváros, Lőrinc utca belváros, Kossuth Lajos utca-Sissay köz kereszteződése 11-es főút (régi Táti út) Dobozi Mihály út 11-es főút (Visegrádi út a Csenkei hídnál) 111-es út: Esztergom-Kertváros, Damjanich utcában

Itt vannak már traffipaxok

Ebből négy helyszínen pedig nemrég felszerelték a kamerákat, számolt be róla Hernádi Ádám polgármester. Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése, hogy mindenki hazaérjen, valamint a gyorshajtás visszaszorítása.

A Lőrinc utcában

Traffipaxot helyeztek ki az esztergomi belvárosban

Forrás: 24 Óra

Esztergom-Kertvárosban, a Damjanich utcában

A 11-es főút, táti kivezető szakaszán

A traffipaxokból a táti útra is kerül

Forrás: 24 Óra

A 11-es főút Csenkei hídnál levő, Visegrád felé kivezető szakaszán

Utóbbi kettő szakaszon jellemző, hogy az autósok az Esztergom tábla elhagyása előtt már gyorsítanak, illetve a városhatárt átlépve nem lassítanak 50 kilométer per órára. Az új, lámpa- és villanyoszlopra helyezett kamerák mindkét irányból érkezőket ellenőrzik.