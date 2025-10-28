október 28., kedd

Fő a megelőzés

56 perce

Új traffipaxok kerültek ki az utakra: itt a legfrissebb lista

Nem ez lesz az első város, amely a belterületére teszi ki a sebességmérőket. Az új traffipaxok Esztergomban is megelőzik a belvárosi száguldozást.

Feleki Marietta

A belvárosi gyorshajtást Esztergom is megelégelte. Van, aki a sűrű belvárosban nem tud szabályosan vezetni, akad olyan is, aki még el sem hagyta a városhatárt, már beletapos a gázba. Ennek megelőzésére traffipaxok Esztergom több pontján is őrzik a biztonságot. Ám a cél nem a büntetés. Mutatjuk a helyszíneket és hogy miért döntött a fix sebességmérők telepítése mellett az önkormányzat.

Traffipaxok Esztergomban, a 11-es főúton
Ezeken az utakon már élesek a traffipaxok Esztergomban
Forrás: 24 Óra

Miért lettek traffipaxok Esztergomban?

A traffipax telepítéseknek jó oka van. Ugyanis volt olyan autós, ki a belváros egyik frekventált szakaszán 50 helyett 171 kilométer/órával száguldozott, egy másik pedig 115-tel hajtotta a lovakat... Az esztergomi önkormányzat tavaly döntött arról, hogy városban több helyre is fix traffipaxokat telepít azon szakaszokra, ahol többször csíptek fülön gyorshajókat.

A városvezetés a lakosság véleményé is kikérte a veszélyes pontokról, belvárosi útszakaszokról is. A döntésről több ízben is bebizonyosodott: nem alaptalan a város ilyen védekezése a szabálytalankodók ellen.

Hat helyszínről döntöttek

A lakossági igényfelmérés után végül hat helyszínen ellenőrzik a sebességet:

  1. belváros, Lőrinc utca
  2. belváros, Kossuth Lajos utca-Sissay köz kereszteződése
  3. 11-es főút (régi Táti út)
  4. Dobozi Mihály út
  5. 11-es főút (Visegrádi út a Csenkei hídnál)
  6. 111-es út: Esztergom-Kertváros, Damjanich utcában

Itt vannak már traffipaxok

Ebből négy helyszínen pedig nemrég felszerelték a kamerákat, számolt be róla Hernádi Ádám polgármester. Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése, hogy mindenki hazaérjen, valamint a gyorshajtás visszaszorítása.

  • A Lőrinc utcában
Traffipaxokat helyeztek ki az esztergomi belvárosban
Traffipaxot helyeztek ki az esztergomi belvárosban
Forrás: 24 Óra
  • Esztergom-Kertvárosban, a Damjanich utcában
  • A 11-es főút, táti kivezető szakaszán
Traffipaxokat helyeztek ki az esztergomi belvárosban
A traffipaxokból a táti útra is kerül
Forrás: 24 Óra
  • A 11-es főút Csenkei hídnál levő, Visegrád felé kivezető szakaszán

Utóbbi kettő szakaszon jellemző, hogy az autósok az Esztergom tábla elhagyása előtt már gyorsítanak, illetve a városhatárt átlépve nem lassítanak 50 kilométer per órára. Az új, lámpa- és villanyoszlopra helyezett kamerák mindkét irányból érkezőket ellenőrzik.

Térképen a komárom-esztergomi traffipaxok

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. A közelmúltban összeszedtük, hogy hol vannak Komárom-Esztergom traffiboxai.

 

