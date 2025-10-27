október 27., hétfő

Közlekedésbiztonság

28 perce

Új traffipaxokkal bővül Esztergom a biztonságos közlekedésért

Esztergomban hamarosan négy új sebességmérő készülékkel találkozhatunk a város útjain. Az új traffipaxok célja, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen.

Kemma.hu

Esztergomban hamarosan négy új traffipax kerül kihelyezésre, amiről Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán adott tájékoztatást.  Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése és a gyorshajtás visszaszorítása.

traffipax
Új traffipaxokat telepítenek a Esztergomban
Forrás: kekvillogo.hu

Hol lesznek az új traffipaxok Esztergomban?

  • Visegrádi út – Csenkei út mellett
  • Kertváros – Damjanich utca
  • Lőrinc utca
  • Táti út

Traffipaxok Komárom-Esztergom vármegyében

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. Most összeszedtük, hogy Komárom-Esztergom vármegyében hol találkozhatnak az autósok trafiboxokkal.

 

