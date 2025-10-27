Új traffipaxokkal bővül Esztergom a biztonságos közlekedésért

Esztergomban hamarosan négy új traffipax kerül kihelyezésre, amiről Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán adott tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése és a gyorshajtás visszaszorítása.

Új traffipaxokat telepítenek a Esztergomban

Hol lesznek az új traffipaxok Esztergomban?

Visegrádi út – Csenkei út mellett

Kertváros – Damjanich utca

Lőrinc utca

Táti út

Traffipaxok Komárom-Esztergom vármegyében

Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. Most összeszedtük, hogy Komárom-Esztergom vármegyében hol találkozhatnak az autósok trafiboxokkal.