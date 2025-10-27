53 perce
Új traffipaxokkal bővül Esztergom a biztonságos közlekedésért
Esztergomban hamarosan négy új sebességmérő készülékkel találkozhatunk a város útjain. Az új traffipaxok célja, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen.
Esztergomban hamarosan négy új traffipax kerül kihelyezésre, amiről Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a közösségi oldalán adott tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy a készülékek telepítésének célja nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság növelése és a gyorshajtás visszaszorítása.
Hol lesznek az új traffipaxok Esztergomban?
- Visegrádi út – Csenkei út mellett
- Kertváros – Damjanich utca
- Lőrinc utca
- Táti út
Traffipaxok Komárom-Esztergom vármegyében
Egyre több településen jelennek meg a modern sebességmérő dobozok, amelyek puszta látványukkal is lassításra késztetik az autósokat. Most összeszedtük, hogy Komárom-Esztergom vármegyében hol találkozhatnak az autósok trafiboxokkal.