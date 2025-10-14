október 14., kedd

Tilalom

47 perce

Viszlát TPO: itt az első reakció az egész szépségipart megrengető tiltás után

Szeptemberben új uniós szabályozás lépett életbe, amely alapjaiban érinti a szépségipart. A TPO (TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE) nevű anyagot, amely eddig számos géllakk és fényzselé alapját képezte, rákkeltő hatása miatt tiltják be. Egy szépségiparban dolgozó szakembert kérdeztünk a rendeletről.

Bajcsy Tünde

A döntés célja az emberi egészség védelme, hiszen a TPO-t az EU a CMR 1B kategóriába sorolta, vagyis rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagnak minősül. A tiltás nemcsak az új termékek forgalmazását, hanem a szakmai felhasználást is érinti – így például a műkörmös szalonokban, géllakkok és fényzselék esetében sem lesz engedélyezett az anyag használata. De mit jelent ez a gyakorlatban a szépségiparban dolgozó szakemberek számára? Erről kérdeztük Diószegi Teodóra, a komáromi Bellis Kozmetika tulajdonosát.

Diószegi Teodóra komáromi kozmetikus szerint a TPO-tilalom fontos lépés az egészségtudatos szépségápolás felé
Forrás:  beküldött fotó

Miért tiltják a TPO-t?

A TPO-t az Európai Bizottság CMR 1B kategóriába sorolta, ami azt jelenti, hogy a vegyület rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatású lehet. A döntés célja az emberi egészség védelme, hiszen a szépségiparban dolgozó szakemberek rendszeresen érintkeznek ezekkel az anyagokkal. A fotoiniciátorként ismert TPO a géllakkokban, építőzselékben és fényzselékben fordul elő leggyakrabban, mivel fényre kötő tulajdonsága miatt elengedhetetlen volt a tartós körömtermékek előállításához.

A tiltás értelmében a meglévő készletek sem használhatók fel 2025. szeptember 1-je után, és nincs átmeneti „készletkisöprési” időszak. Az érintett termékek veszélyes hulladéknak minősülnek, amelyeket engedéllyel rendelkező gyűjtőhelyeken kell leadni.

TPO-mentesség - okoz-e problémát?

A változásról már hónapok óta beszélnek a szakmai körökben. Diószegi Teodóra szerint a döntés bár nehézséget jelent, mégis indokolt.

A TPO valóban gyakori összetevő a géllakkokban és fényzselékben, és sok kolléga figyeli, milyen alternatív anyagokkal fogják pótolni. A tiltás hátterében egészségügyi megfontolások állnak, így a döntés érthető, még ha az átállás némi kihívást is jelent a szakmának

– mondja a kozmetikus.

A szakember hangsúlyozza, hogy az egészségnek mindig elsőbbsége kell, hogy legyen:

Ha egy anyagról kiderül, hogy potenciálisan káros lehet, akkor jobb megelőzni a problémát, mint később kockázatot vállalni. A legtöbb gyártó már dolgozik biztonságosabb alternatívákon, így bízom benne, hogy a minőség hosszú távon nem fog romlani.

A szabályozás új felelősséget hoz

A TPO-tilalom újabb példája annak, hogy a szépségipar egyre szigorúbb biztonsági és egészségügyi szabályozások mellett működik. A kozmetikusoknak nemcsak a kezelések szakmai részében kell jártasnak lenniük, hanem a jogszabályi környezetben is naprakésznek kell maradniuk.

Kozmetikusként fontosnak tartom, hogy tisztában legyek a változásokkal, hiszen ezek közvetlenül befolyásolják a munkánkat és a vendégek biztonságát. Rendszeresen olvasom a szakmai portálokat, és tagja vagyok olyan közösségeknek, ahol ezeket a témákat megvitatjuk

 – meséli Teodóra.

A TPO-tartalmú kozmetikai anyagokat tehát nem szabad háztartási hulladékként kidobni, hanem veszélyes hulladékként kell leadni. Ezt a kormányhivatalok hulladékgazdálkodási részlegei fogadják, és ők adnak részletes tájékoztatást a szakszerű elszállításról.

Korábban már írtunk a TPO-tilalom körüli feszültségről. Ekkor megtudtuk, hogy a tiltás milliós készletveszteséget és árdrágulást hozhat a szalonoknak. Most azonban úgy tűnik, hogy a szakma egy része – bár nehézségekkel – de a tudatos, egészségközpontú szemléletet tekinti a jövő útjának.

 

