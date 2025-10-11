3 órája
Hatalmas bírságokra számíthat, aki nem kapcsol tompított fényszóróra
Az őszi hónapokban újra előkerül a rosszul megválasztott autós világítás problémája. A reggeli szürkületben minden sofőr tapasztalhatja mennyit számít a látni és látszani elv betartása. A rendőrség figyelmeztet: a tompított fényszóró rossz használata életekbe kerülhet, szabályszegésnek számít. A bírság több-tízezer forintos tétel is lehet.
Sok járművezető nincs tisztában azzal, mikor kell átváltani a nappali menetjelzőről tompított fényszóróra. Megkérdeztük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A sajtóosztály válaszából kiderül, hogy a hibás vagy helytelenül használt világítás nemcsak szabálytalan, de balesetveszélyes is, főleg a ködös, sötét őszi reggeleken. Egy csupán nappali menetjelzővel megvilágított jármű észrevétele sokkal nehezebb rossz látási viszonyok között.
A menetjelző és a tompított fényszóró helyes használata
A hatályos KRESZ szerint lakott területen kívül a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval kell kivilágítani. A probléma ott kezdődik, amikor az autós elfelejt váltani, vagy kiégett izzóval közlekedik. A rendőrség figyelmeztet:
Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval ki kell világítani. Természetesen, ha a világítás nem működik megfelelően, vagy csak az egyik lámpa világít, az szabályszegésnek minősül.
Kiemelték továbbá, hogy a tompított fényszóró használata kötelező éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok között, ide tartozik például a köd is. A nappali menetjelző lámpa használata csak nappal és jó látási viszonyok között megengedett, hiszen hátul egyáltalán nem nyújt láthatóságot.
A szabályszegőket helyszíni bírsággal sújtják, amely 6500 és 65000 forint között mozoghat, a körülményektől függően.
Sokba kerülhet a szabályszegés
A rendőrség elárulta, mik a tapasztalataik az őszi időjárással járó közlekedési kihívásokkal kapcsolatban:
Az ellenőrzéseink során gyakran tapasztaljuk, hogy a járművezetők lakott területen kívül elfelejtik bekapcsolni a világítást, illetve korlátozott látási viszonyok között nem váltanak a nappali menetjelző lámpáról tompított fényszóróra. Az észlelhetőség szempontjából nappal, lakott területen kívül is ajánlott a tompított fényszóró használata a nappali menetjelző lámpa helyett.
Egy mozdulat, ami életeket menthet
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nappali menetjelző lámpa kizárólag az autó észlelhetőségét szolgálja, az utat nem világítja meg. Emiatt ködben vagy esőben a szembejövők ugyan láthatják a járművet, de az út mentén haladó gyalogosok vagy kerékpárosok gyakran nem, ami komoly kockázatot jelenthet.
Ha autónkban van, használjuk a ködlámpát.
A rendőrség szerint a tompított fényszóró nappal is ajánlott, különösen lakott területen kívül, mert így az autó jobban észlelhető a szemből és oldalról érkezők számára is.
Őszi közlekedés
A ködös, párás időszak beköszöntével az autósoknak érdemes tudatosan odafigyelni a világítás használatára. A helytelen világítás nemcsak büntetést, hanem balesetet is okozhat. A tompított fényszóró bekapcsolása alig egy mozdulat, mégis sokszor életet menthet az őszi ködben.
A hűvösebb hónapokban már érdemes:
- téligumira váltani, ha nem négyévszakos gumival közlekedünk
- lecserélni az ablakmosó folyadékot téli keverékre
- és ügyelni a hidegindítás menetére.
