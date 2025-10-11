Hatalmas bírságokra számíthat, aki nem kapcsol tompított fényszóróra

Sok járművezető nincs tisztában azzal, mikor kell átváltani a nappali menetjelzőről tompított fényszóróra. Megkérdeztük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. A sajtóosztály válaszából kiderül, hogy a hibás vagy helytelenül használt világítás nemcsak szabálytalan, de balesetveszélyes is, főleg a ködös, sötét őszi reggeleken. Egy csupán nappali menetjelzővel megvilágított jármű észrevétele sokkal nehezebb rossz látási viszonyok között.

A nappali menetfény nem helyettesíti a tompított fényszórót.

Fotó: Virrage Images / Forrás: Shutterstock

A menetjelző és a tompított fényszóró helyes használata

A hatályos KRESZ szerint lakott területen kívül a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval kell kivilágítani. A probléma ott kezdődik, amikor az autós elfelejt váltani, vagy kiégett izzóval közlekedik. A rendőrség figyelmeztet:

Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval ki kell világítani. Természetesen, ha a világítás nem működik megfelelően, vagy csak az egyik lámpa világít, az szabályszegésnek minősül.

Kiemelték továbbá, hogy a tompított fényszóró használata kötelező éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok között, ide tartozik például a köd is. A nappali menetjelző lámpa használata csak nappal és jó látási viszonyok között megengedett, hiszen hátul egyáltalán nem nyújt láthatóságot.

A szabályszegőket helyszíni bírsággal sújtják, amely 6500 és 65000 forint között mozoghat, a körülményektől függően.

Sokba kerülhet a szabályszegés

A rendőrség elárulta, mik a tapasztalataik az őszi időjárással járó közlekedési kihívásokkal kapcsolatban:

Az ellenőrzéseink során gyakran tapasztaljuk, hogy a járművezetők lakott területen kívül elfelejtik bekapcsolni a világítást, illetve korlátozott látási viszonyok között nem váltanak a nappali menetjelző lámpáról tompított fényszóróra. Az észlelhetőség szempontjából nappal, lakott területen kívül is ajánlott a tompított fényszóró használata a nappali menetjelző lámpa helyett.

Egy mozdulat, ami életeket menthet

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nappali menetjelző lámpa kizárólag az autó észlelhetőségét szolgálja, az utat nem világítja meg. Emiatt ködben vagy esőben a szembejövők ugyan láthatják a járművet, de az út mentén haladó gyalogosok vagy kerékpárosok gyakran nem, ami komoly kockázatot jelenthet.

Ha autónkban van, használjuk a ködlámpát.

A rendőrség szerint a tompított fényszóró nappal is ajánlott, különösen lakott területen kívül, mert így az autó jobban észlelhető a szemből és oldalról érkezők számára is.