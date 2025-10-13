október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

11°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

A tömegbalesetben többen is megsérültek, Tatabányán pedig szökött rabot üldöztek

Címkék#heti top10#napfogyatkozás#összefoglaló#baleset

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb legmegrázóbb történéseit. Egy tömegbaleset, Turul-szobor érdekességek és az újabb parkolási botrány mindenkit érdekeltek.

Kemma.hu

Még egy év van hátra de már mindenki a teljes napfogyatkozást várja, amit még hazánkban is látni foguk, igaz részlegesen. De megnéztük melyik városban mennyit láthatsz belőle. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Nagyon érdekelte olvasóinkat az Oroszlány és Környe közötti tömegbaleset, amiben hatan ütköztek össze és két embert a mentők vittek el. De volt még szökött rabunk és bezárt kávézónk Tatabányán.

Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére
Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére
Forrás: OVTV / Facebook

Hatalmas tömegbaleset történt

Percre pontosan tudjuk már mikor tűnik el a Nap és, hogy ki hol menyit lát majd belőle

Újabb nagyáruház parkolójában kell fizetni

Egy férfi Tatabányán szökött meg a zsaruk elöl

Az egyik legkedveltebb vendéglátóhely Tatabánya területén be három és fél év után bezár

 

Hat autó karambolozott Oroszlány és Környe között, tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre

Egyre több helyen telepítenek új eszközöket a gyorshajtás visszaszorítására

Amíg le van zárva a Turul-szobor addig hoztuk pár érdekességet

Korszerűsített közösségi terek, illetve fejlesztett a helyi szolgáltatások

A következő héten is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu