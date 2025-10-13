1 órája
A tömegbalesetben többen is megsérültek, Tatabányán pedig szökött rabot üldöztek
Összegyűjtöttük az elmúlt hét legérdekesebb legmegrázóbb történéseit. Egy tömegbaleset, Turul-szobor érdekességek és az újabb parkolási botrány mindenkit érdekeltek.
Még egy év van hátra de már mindenki a teljes napfogyatkozást várja, amit még hazánkban is látni foguk, igaz részlegesen. De megnéztük melyik városban mennyit láthatsz belőle. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Nagyon érdekelte olvasóinkat az Oroszlány és Környe közötti tömegbaleset, amiben hatan ütköztek össze és két embert a mentők vittek el. De volt még szökött rabunk és bezárt kávézónk Tatabányán.
Percre pontosan tudjuk már mikor tűnik el a Nap és, hogy ki hol menyit lát majd belőle
Újabb nagyáruház parkolójában kell fizetni
Egy férfi Tatabányán szökött meg a zsaruk elöl
Az egyik legkedveltebb vendéglátóhely Tatabánya területén be három és fél év után bezár
Hat autó karambolozott Oroszlány és Környe között, tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre
Egyre több helyen telepítenek új eszközöket a gyorshajtás visszaszorítására
Amíg le van zárva a Turul-szobor addig hoztuk pár érdekességet
Korszerűsített közösségi terek, illetve fejlesztett a helyi szolgáltatások
A következő héten is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai
