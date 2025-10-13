A tömegbalesetben többen is megsérültek, Tatabányán pedig szökött rabot üldöztek

Még egy év van hátra de már mindenki a teljes napfogyatkozást várja, amit még hazánkban is látni foguk, igaz részlegesen. De megnéztük melyik városban mennyit láthatsz belőle. Újabb hét telt el és megnéztük a legérdekesebb, legmegindítóbb cikkeket. Nagyon érdekelte olvasóinkat az Oroszlány és Környe közötti tömegbaleset, amiben hatan ütköztek össze és két embert a mentők vittek el. De volt még szökött rabunk és bezárt kávézónk Tatabányán.

Mentők és tűzoltók is érkeztek a tömegbaleset helyszínére

Forrás: OVTV / Facebook

Hatalmas tömegbaleset történt