1 órája
Megfejtették a rejtélyt: itt van, a tyúk vagy a tojás volt előbb
Vannak olyan rejtélyek, ami az emberiség történelmében sosem került megfejtésre. Azonban a kutatók bebizonyították, melyik volt előbb, a tyúk, vagy a tojás.
Örök dilemma az emberek körében: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Jó hírünk van: nem kell többet ezen vitázni, ugyanis a tudomány megadta a választ erre a kérdésre.
Tojás vagy tyúk?
1996 óta október minden második péntekén ünneplik a tojás világnapját. Ezen alkalomból érdekes témát hoztunk olvasóink számára. Minden bizonnyal életében legalább egyszer mindenki feltette már magának a kérdést: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Az egészséges élelmiszerből évente nagyjából 1,6 billió termelődik.
- Fel kell tenni a kérdést: milyen tojásról beszélünk?
Bár mindenki egyértelműen a tyúktojásra asszociál, de értelemszerűen nem csak a tyúkok szaporodnak tojással.
A tojás előbb volt
500 millió évvel ezelőtt a tengeri ősállatok is tojással szaporodtak, ezek után pedig a halak és a hüllők is tojást raktak. A konklúzió tehát levonható: a tojás már a tyúk előtt is létezett. A mai házityúkot nagyjából 10. 000 évvel ezelőtt háziasították Délkelet-Ázsiában, a válasz tehát is így a tojás marad, ám a Bristoli Egyetem kutatói mást gondolnak.
A tyúk volt előbb
Mivel a tyúktojás héjának kialakulásához szükség van az ovocleidin-17 névre hallgató fehérjére, ami kizárólag a tyúkok szervezetében termelődik, lehetetlen lenne, hogy egy tyúktojás létrejöjjön egy tyúk nélkül. Ebből a szigorúbb megközelítésből nézve tehát, a tyúk volt az első a sorban, a tojása csak a második -számolt be a Bors.
