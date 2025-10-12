Megfejtették a rejtélyt: itt van, a tyúk vagy a tojás volt előbb

Örök dilemma az emberek körében: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Jó hírünk van: nem kell többet ezen vitázni, ugyanis a tudomány megadta a választ erre a kérdésre.

Megtudtuk, a tyúk vagy a tojás volt előbb

Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Tojás vagy tyúk?

1996 óta október minden második péntekén ünneplik a tojás világnapját. Ezen alkalomból érdekes témát hoztunk olvasóink számára. Minden bizonnyal életében legalább egyszer mindenki feltette már magának a kérdést: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Az egészséges élelmiszerből évente nagyjából 1,6 billió termelődik.

Fel kell tenni a kérdést: milyen tojásról beszélünk?

Bár mindenki egyértelműen a tyúktojásra asszociál, de értelemszerűen nem csak a tyúkok szaporodnak tojással.

A tojás előbb volt

500 millió évvel ezelőtt a tengeri ősállatok is tojással szaporodtak, ezek után pedig a halak és a hüllők is tojást raktak. A konklúzió tehát levonható: a tojás már a tyúk előtt is létezett. A mai házityúkot nagyjából 10. 000 évvel ezelőtt háziasították Délkelet-Ázsiában, a válasz tehát is így a tojás marad, ám a Bristoli Egyetem kutatói mást gondolnak.

A tyúk volt előbb

Mivel a tyúktojás héjának kialakulásához szükség van az ovocleidin-17 névre hallgató fehérjére, ami kizárólag a tyúkok szervezetében termelődik, lehetetlen lenne, hogy egy tyúktojás létrejöjjön egy tyúk nélkül. Ebből a szigorúbb megközelítésből nézve tehát, a tyúk volt az első a sorban, a tojása csak a második -számolt be a Bors.