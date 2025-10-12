október 12., vasárnap

Érdekesség

1 órája

Megfejtették a rejtélyt: itt van, a tyúk vagy a tojás volt előbb

Címkék#tudomány#tojás#tyúk#rejtély

Vannak olyan rejtélyek, ami az emberiség történelmében sosem került megfejtésre. Azonban a kutatók bebizonyították, melyik volt előbb, a tyúk, vagy a tojás.

Gábos Orsolya

Örök dilemma az emberek körében: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Jó hírünk van: nem kell többet ezen vitázni, ugyanis a tudomány megadta a választ erre a kérdésre.

tojás
Megtudtuk, a tyúk vagy a tojás volt előbb
Forrás:  dpa Picture-Alliance via AFP

Tojás vagy tyúk?

1996 óta október minden második péntekén ünneplik a tojás világnapját. Ezen alkalomból érdekes témát hoztunk olvasóink számára. Minden bizonnyal életében legalább egyszer mindenki feltette már magának a kérdést: a tyúk vagy a tojás volt előbb? Az egészséges élelmiszerből évente nagyjából 1,6 billió termelődik. 

  • Fel kell tenni a kérdést: milyen tojásról beszélünk? 

Bár mindenki egyértelműen a tyúktojásra asszociál, de értelemszerűen nem csak a tyúkok szaporodnak tojással. 

A tojás előbb volt

500 millió évvel ezelőtt a tengeri ősállatok is tojással szaporodtak, ezek után pedig a halak és a hüllők is tojást raktak. A konklúzió tehát levonható: a tojás már a tyúk előtt is létezett. A mai házityúkot nagyjából 10. 000 évvel ezelőtt háziasították Délkelet-Ázsiában, a válasz tehát is így a tojás marad, ám a Bristoli Egyetem kutatói mást gondolnak.

A tyúk volt előbb

 Mivel a tyúktojás héjának kialakulásához szükség van az ovocleidin-17 névre hallgató fehérjére, ami kizárólag a tyúkok szervezetében termelődik, lehetetlen lenne, hogy egy tyúktojás létrejöjjön egy tyúk nélkül. Ebből a szigorúbb megközelítésből nézve tehát, a tyúk volt az első a sorban, a tojása csak a második -számolt be a Bors.

 

