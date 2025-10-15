Három település is részesül az új többlettámogatásból - itt vannak a részletek

Jelentős támogatás érkezett a térségbe, amely újabb közösségi fejlesztések megvalósulását biztosítja. Czunyiné dr. Bertalan Judit a Facebook-oldalán osztotta meg a jó hírt. A többlettámogatás által megvalósuló felújításokból nemcsak az épületeket korszerűsítik, hanem a települések mindennapi életét is kézzelfoghatóan jobbá tehetik.

A többlettámogatás újabb felújításokat tesz lehetővé

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook

Többlettámogatás hozta öröm - ezekre a felújításokra lehet számítani

Új fejlesztést kaptak a helyi közösségi terek: három település — Bakonyszombathely, Nagyigmánd és Bakonysárkány — összesen 129,8 millió forint többlettámogatást nyert a TOP_PLUSZ program keretében, hogy a megnövekedett építési költségeket fedezni tudják.

Bakonyszombathelyen a Közművelődés Háza újul meg — nem csupán festés és esztétika, hanem műszaki korszerűsítés is történik: javítják a csapadékvíz-elvezetést, új álmennyezetet építenek, tolóajtókat szerelnek be, akadálymentesítik az épületet, és lesz büfékonyha is. A településre jutó többlettámogatás több, mint 17 millió forint, így a teljes összeg 117.7 millió forint lett.

Nagyigmánd kapta a legtöbb pluszt: a művelődési ház átfogó korszerűsítése új szintre emeli az épületet — bővítik a teret, különterem és öltözők épülnek, megújul a fűtés és az elektromos hálózat, belső felújítást és teljes külső hőszigetelést végeznek, továbbá akadálymentesítik az épületet. Erre a fejlesztésre 89 millió forint többletet ítéltek meg, a támogatás így összesen 389 millió forintra nőtt.

Bakonysárkányban a faluház újul meg: új bejárat, színpad, megemelt padozat, mosdófelújítás, raktár és büfépult várható, emellett korszerű gépészet és rendezvényeszközök beszerzésére is sor kerül. A település többlettámogatása 23,1 millió forint, így a projekt teljes összege 123,1 millió forintra rúg.

Ezek a beruházások a TOP_PLUSZ 1.2.1 – Élhető települések felhívás részeként valósulnak meg; a program a vármegyében összesen 70 projektet támogat több mint 11,6 milliárd forint értékben. Röviden: nem csak egy-két kósza fejlesztésről van szó, hanem szélesebb körű, érezhető modernizációról, amely a kulturális életet, a közösségi eseményeket és a helyi szolgáltatások színvonalát is emelni fogja.