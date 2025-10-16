október 16., csütörtök

Gál névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósok

1 órája

Több kilométer hosszan torlódik a forgalom az M1-esen Tatabányánál

Címkék#Utinform hu#forgalom#autósok#autópálya#M1-es autópálya

Jelentős a fennakadás csütörtök délelőtt.

Milány Botond

Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópályán, Budapest irányába, Tatabánya térségében, a kiépített terelésnél az 56-os kilométer előtt, már több, mint 5 kilométer hosszan szakaszos torlódás alakult ki.

Korábban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze.

Szeptember elején pedig elkezdődött az M1-es autópálya bővítése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Így sok helyütt lezárások, terelések nehezítik a pálya amúgy is élénk forgalmát. Most összeszedtük az M1-es autópálya tereléseit, hogy felkészülhess:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu