1 órája
Több kilométer hosszan torlódik a forgalom az M1-esen Tatabányánál
Jelentős a fennakadás csütörtök délelőtt.
Az utinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópályán, Budapest irányába, Tatabánya térségében, a kiépített terelésnél az 56-os kilométer előtt, már több, mint 5 kilométer hosszan szakaszos torlódás alakult ki.
Korábban az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicskénél egy kamion és egy teherautó ütközött össze.
Szeptember elején pedig elkezdődött az M1-es autópálya bővítése. Az ország egyik legforgalmasabb gyorsforgalmi útja Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Így sok helyütt lezárások, terelések nehezítik a pálya amúgy is élénk forgalmát. Most összeszedtük az M1-es autópálya tereléseit, hogy felkészülhess:
