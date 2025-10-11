Több helyen is kilométeres a dugó az M1-esen

Az utinform.hu szombati tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 83-as jelű Nagyigmánd pihenőnél forgalomkorlátozást vezettek be, ezért közel 6 kilométeres torlódás alakult ki. Munkavégzés miatt lassul, torlódik a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalomnál is.

Mint ismert, az M1-es autópályán, az M0-s autóúti csomópont és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös kilométertől egészen a 62-es kilométerig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- A felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

almi rend. A 46-os és az 54-es kilométer között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Hegyeshalom felé, az 56-os kilométernél lévő Tatabánya-Óváros csomópontban hídépítés munkákat végeznek, ezért a le- és felhajtóágon egy sávot lezártak.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es kilométer között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es kilométer között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.