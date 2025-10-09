október 9., csütörtök

Tisztelet

Gyertyát gyújtottak az elhunytak emlékére Tardoson

Az időseket köszöntötték Tardoson, akiknek évtizedes munkáját, példamutatását és közösségformáló erejét ünnepelte a falu. A „Tisztelet és Törődés Napja” idén is megható pillanatokat, zenét, nevetést és könnyeket hozott. A rendezvényen a legidősebb tardosiak köszöntése mellett a legszebb porták és veteményesek díjazására is sor került.

Goletz-DeáK Viktória

A kora őszi napsütés aranyfénye ragyogta be a tardosi művelődési ház udvarát, ahol ismét megtelt élettel a falu: a közösség tagjai idén is köszöntötték azokat, akik hosszú évtizedeken át építették és formálták Tardos mindennapjait. A „Tisztelet és Törődés Napja” immár régi és szívhez szóló hagyománya a településnek.

A „Tisztelet és Törődés Napja” idén is megható pillanatokat, zenét, nevetést és könnyeket hozott
Forrás: beküldött

Az idősek világnapjához kapcsolódó rendezvényt minden évben október első péntekén tartják, amikor a község vezetése és lakói közösen ünneplik az adott évben 65. életévüket betöltő hölgyeket és urakat. A meghívottak mellett a falu apraja-nagyja is részt vett a délutánon, amely az összetartozás és a generációk közti tisztelet jegyében telt.

„Tisztelet és Törődés Napja” Tardoson

A megemlékezés pillanata sem maradt el: gyertyafények jelezték, hogy gondolatban azok is ott voltak, akik az elmúlt évben távoztak el. A közös imát követően a vendégek bensőséges hangulatban idézték fel a régi történeteket, és hálával emlékeztek azokra, akik sokat tettek a faluért.

A hivatalos köszöntések után a hagyományokhoz híven vacsorával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este, amelyen a jókedv, a nóta és a nevetés is helyet kapott. Külön köszöntötték a legidősebb tardosiakat is: a 94 éves Csapucha Hermant, a 92 éves Szileszki Józsefné Maris nénit, valamint Szileszki Józsi bácsit és feleségét, Rózsi nénit, akik 64 éve élnek házasságban.

A délután másik ünnepélyes pillanata a „Tardos Dicséretes Portái” és „Dicséretes Veteményesei” díjak átadása volt, amelyekkel a helyi közösség a gondosan ápolt kerteket és példamutató házakat ismerte el.
A „Tisztelet és Törődés Napja” idén is méltó módon szólt a tardosi közösség összetartásáról. A szépkorúak és a fiatalabb generációk együtt teremtették meg azt a hangulatot, amelyre mindenki örömmel fog visszaemlékezni – ahogy a résztvevők fogalmazták: „szép délután volt, igazi tardosi módra.”

 

