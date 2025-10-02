Szülői felügyelettel használhatják a Facebookot a tinik - itt a bejelentés

A Meta már tavaly elindította az Instagram fiókok esetében, hogy a 16 év alatti tinédzser fiókját privátra állította. Néhány napja eljött a lépés a Facebook és a Messenger esetében is, szülők felügyelhetik a fiókot.

Tinédzser fiókot bevezették a Facebookon és a Messengeren is

Forrás: Shutterstock

Jön a tinédzser fiók a Facebookon: ezek a funkciók lesznek

A Meta néhány nappal ezelőtt világszerte elérhetővé tette a tinédzser fiókok (Teen Accounts) funkciót a Facebookon és a Messengeren. A rendszer tavaly indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, most pedig a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál, írta az origo.

A 16 éven aluliak tini fiókján beállítják a szülői felügyeletet is. A tinik kizárólag szülői engedéllyel változtathatnak a korlátozásokkal kapcsolatos beállításokon.

Kamaszlány anyukája szólalt meg a lépéséről Az esztergomi kétgyerekes édesanya, Kata elmesélte: a gyereke már kapott kéretlen üzenetet Facebookon idegentől, így szerinte nagy segítség a szülőknek ez a lépés.

- 14 éves lányom fent van a Facebookon, van Messengere. Sok barátja van, chatel a barátnőivel, videókat néz. Ráadásul kötelező belépni az osztály chat-csoportjába, azon kell küldeni a házi feladatot a hetesnek. Nem kerülhetjük ki a Facebookot. Sokat beszélünk arról, mik a veszélyei, de belefutott már partnerkereső üzenetbe egy ismeretlentől. Ezzel a funkcióval a szülőknek is és a gyerekeknek is megkönnyítik a helyzetet - mondta az anyuka, aki egyébként a gyerekei telefonján más védelmet is használ. Mint hozzátette: egyik szülő sem kémkedni akar a gyereke eszközén, csak meg akarja védeni.

– A fiókkal kapcsolatos lépés egyébként hasonló a Google által nyújtott szülői felügyelet lehetőségéhez, a Family Linkhez. Ezt a lányomnál és a 8 éves fiam telefonján is beállítottuk. Különböző korosztályhoz kapcsolódó beállításokat adhatunk meg - mondta az édesanya. - Például a Youtube-tartalmak korhatár besorolása is megszabható, vagy az is beállítható, hogy a gyerek minden Google-keresését a szülővel jóvá kell hagyatni. Így előzetesen ellenőrizni tudjuk, milyen oldal is az valójában.

A fiatalok olyanoktól kaphatnak üzenetet, akikkel korábban már chateltek, vagy az ismerőseik a Facebookon. A történeteiket is kizárólag az ismerőseik láthatják. A címkék, a megemlítések, továbbá a hozzászólások is hasonló módon korlátozottak. Az még kérdés, hogy például a Messengeren ismerőstől kapott videókat mennyire tudja majd kiszűrni a rendszer.