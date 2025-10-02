október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi média

1 órája

Szülői felügyelettel használhatják a Facebookot a tinik - itt a bejelentés

Címkék#Facebook#tinédzser#Instagram

A kéretlen tartalmak, a veszélyek ellen kíván fellépni ezzel a Meta. A Messengerre is vonatkozik a Facebook lépése, amellyel több százezer tinédzser fiókja lesz ellenőrzött.

Kemma.hu

A Meta már tavaly elindította az Instagram fiókok esetében, hogy a 16 év alatti tinédzser fiókját privátra állította. Néhány napja eljött a lépés a Facebook és a Messenger esetében is, szülők felügyelhetik a fiókot.

A Messengerre is vonatkozik a Facebook lépése, amellyel több százezer tinédzser fiókja lesz ellenőrzött.
Tinédzser fiókot bevezették a Facebookon és a Messengeren is
Forrás: Shutterstock

Jön a tinédzser fiók a Facebookon: ezek a funkciók lesznek

A Meta néhány nappal ezelőtt világszerte elérhetővé tette a tinédzser fiókok (Teen Accounts) funkciót a Facebookon és a Messengeren. A rendszer tavaly indult az Instagram részeként az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, most pedig a Facebook és a Messenger is világszerte megkezdte az automatikus aktiválását a 13-17 éves felhasználóknál, írta az origo.

A 16 éven aluliak tini fiókján beállítják a szülői felügyeletet is. A tinik kizárólag szülői engedéllyel változtathatnak a korlátozásokkal kapcsolatos beállításokon.

Kamaszlány anyukája szólalt meg a lépéséről

Az esztergomi kétgyerekes édesanya, Kata elmesélte: a gyereke már kapott kéretlen üzenetet Facebookon idegentől, így szerinte nagy segítség a szülőknek ez a lépés. 
- 14 éves lányom fent van a Facebookon, van Messengere. Sok barátja van, chatel a barátnőivel, videókat néz. Ráadásul kötelező belépni az osztály chat-csoportjába, azon kell küldeni a házi feladatot a hetesnek. Nem kerülhetjük ki a Facebookot. Sokat beszélünk arról, mik a veszélyei, de belefutott már partnerkereső üzenetbe egy ismeretlentől. Ezzel a funkcióval a szülőknek is és a gyerekeknek is megkönnyítik a helyzetet - mondta az anyuka, aki egyébként a gyerekei telefonján más védelmet is használ. Mint hozzátette: egyik szülő sem kémkedni akar a gyereke eszközén, csak meg akarja védeni.
– A fiókkal kapcsolatos lépés egyébként hasonló a Google által nyújtott szülői felügyelet lehetőségéhez, a Family Linkhez. Ezt a lányomnál és a 8 éves fiam telefonján is beállítottuk. Különböző korosztályhoz kapcsolódó beállításokat adhatunk meg - mondta az édesanya. - Például a Youtube-tartalmak korhatár besorolása is megszabható, vagy az is beállítható, hogy a gyerek minden Google-keresését a szülővel jóvá kell hagyatni. Így előzetesen ellenőrizni tudjuk, milyen oldal is az valójában.

A fiatalok olyanoktól kaphatnak üzenetet, akikkel korábban már chateltek, vagy az ismerőseik a Facebookon. A történeteiket is kizárólag az ismerőseik láthatják. A címkék, a megemlítések, továbbá a hozzászólások is hasonló módon korlátozottak. Az még kérdés, hogy például a Messengeren ismerőstől kapott videókat mennyire tudja majd kiszűrni a rendszer.

Emellett a szolgáltatások napi egy óra után figyelmeztetik a fiatalokat, hogy ideje befejezni a használatukat, éjszakára pedig automatikusan aktiválja számukra az értesítéseket elnyomó, csendes módot.

Egy korábbi hír szerint egyébként a Meta a mesterséges intelligenciát is beveti, hogy kiszűrje az életkorukról hazudni próbáló fiatalokat. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu