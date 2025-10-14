október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek és praktikák

1 órája

Természetes tisztítószerek: így takaríts vegyszermentesen otthon

Címkék#ecet#tippek-tanácsok#tippek a konyhában#illat#szódabikarbóna#öko#szag

A természetes tisztítószerek nemcsak a környezetet óvják, hanem pénztárcabarát és meglepően hatékony alternatívái is a vegyszereknek. Egy édesanyával beszélgettünk arról, hogy ő milyen természetes tisztítószereket használ és elárulta a konyhai praktikáit is.

Varga Panna

Egyre többen keresik a természetes tisztítószereket, hiszen ezek nemcsak hatékonyak, hanem környezetbarát alternatívát is kínálnak a vegyszerekkel szemben. Gabriella mesélt nekünk arról, hogyan lehet egyszerű alapanyagokkal  ecettel, citrommal és szódabikarbónával mindent ragyogóvá varázsolni. Ezek a természetes tisztítószerek nemcsak a konyhában, hanem a teljes háztartásban megállják a helyüket. Régi, jól bevált módszerek ezek, amiket anyukáink és nagymamáink is ismertek. 

Természetes tisztítószerek: régi trükkök, amik ma is működnek
Természetes tisztítószerek: régi trükkök, amik ma is működnek
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock

Természetes tisztítószerek, amiket anyukánk is bevetett

Konyhai praktikákat hoztunk el most nektek ebbe a cikkbe. Elmondjuk, hogy mire számíthatsz:

  • hogyan készíthetsz természetes tisztítószereket házilag, amik tényleg működnek
  • miért érdemes az ecetet és szódabikarbónát kombinálni a makacs foltok ellen
  • hogyan tarthatod vízkőmentesen a csapot egy egyszerű, de zseniális trükkel
  • mivel tisztíthatod ki az airfryer kosarát pillanatok alatt - súrolás nélkül
  • milyen biztonságos fertőtlenítőket használhatsz, ha van házi kedvenced
  • hogyan lesznek fényesek a fa vágódeszkák természetes módon
  • miért jobb az öko mosószer és mosószóda, mint a vegyszeres alternatívák
  • hogyan fújhatod le a radiátor porát anélkül, hogy belenyúlnál
  • miért a természetes tisztítószerek a jövő útja,környezetbarát, olcsó és hatékony megoldások

Konyhai takarítás

A konyha az a hely, ahol minden nap történik valami. De ahhoz, hogy mindig otthonos és tiszta maradjon, nem kell erős vegyszereket használni. A természetes tisztítószerek kíméletesek, mégis hatékonyak, és segítenek abban, hogy a mindennapi takarítás ne kényszer, hanem frissítő rutin legyen. Gabriellát kérdeztük erről.

Mosogatás trükkösen így, lesz csillogó a tányér mosogatógép nélkül

Én a mosogatószerhez mindig adok egy kis ecetet így nem csak zsíroldóbb, de fertőtlenítő is

 - mondja Gabriella.
Ha nincs mosogatógép, a forró víz és a mosogató szivacs is aranyat ér nem hagy foltot, és a poharak is kristálytiszták maradnak.

Mire jó az ecet?

Az ecet nemcsak a salátához jó,kiváló természetes vízkőoldó és zsíroldó.

Egy kis trükk, amit kevesen ismernek  ha gyertya viaszával átdörzsöljük a csap felületét, sokkal ritkábban lesz vízköves.

- mondja az édesanya.

Takarítás házi kedvenc mellett, biztonságosan, mégis hatékonyan

A kutya fürdetése után mindig Domestost használok, mert tökéletesen eltünteti a szagokat de amíg fel nem szárad, nem engedem oda a felmosott részhez 

- meséli Gabriella. A házi kedvencekkel élőknek fontos, hogy a fertőtlenítés mellett az állat biztonságban maradjon. A természetes alapú tisztítószerek ilyenkor is jó alternatívák lehetnek.

Öko mosás házilag -mosószóda, ecet és természetes illatok

Én öko mosószert és mosószódát használok nem káros a környezetre, mégis hatékony.

A természetes mosószerek nemcsak a ruháknak, de a bőrnek és a környezetnek is jót tesznek. Egy kis levendulaolajjal kellemes, friss illatot is adhatunk a textíliáknak.

Airfryer tisztítása egyszerűen, zsíros olajfoltok ellen házi módszer

Ha zsíros az airfryer kosara, szórj bele szódabikarbónát, adj hozzá egy kevés mosogatószert, önts rá forró vizet, és hagyd állni pár percig. A zsíros réteg könnyedén feloldódik, és elég leöblíteni,semmi dörzsölés. Csak a végén kell eltörölni.

 - tanácsolja az édesanya. Ez egy jó praktika arra hogy, ne kelljen szenvedni a zsíros airfryer kosaraival a mosogatás közben. 

Radiátor takarítás kéz nélkül

Biztos ismerős lehet,hogy a radiátor tisztítása nem egyszerű folyamat volt, mindig poros volt és nehéz hozzá férni, de mi megkérdeztük erről Gabriellát,hogy ő mit tanácsolna.

 A radiátor belsejébe nem kell belenyúlni elég egy hajszárító. A levegő lefújja a port a padlóra, onnan pedig már csak egy gyors porszívózás kell, és kész is a tisztaság.

Szóval már nem kell aggódni ha poros a radiátor. Így ki lehet tisztítani.

Viasz és háztartási ecet: így védd meg a csapot a vízkőtől!

Az ecet és a gyertya viasz együtt csodákra képes: az ecet leoldja a vízkövet, a viasz pedig védőréteget képez.
Vízkő eltávolítás ecettel és viasszal

Ha hetente egyszer áttörlöd a csapot, sokkal tovább marad fényes és vízkőmentes.- mondta Gabriella. Nem kell ahhoz drága tisztítószereket venni, ki lehet jönni belőle filléres megoldással is. 

Lefolyó takarítása érintés nélkül, habos trükk, ami tényleg működik!

A lefolyóba önts egy kevés szódabikarbónát, majd egy csészényi ecetet, habosodni fog, és közben kitisztítja a csövet.
Forró vízzel leöblítve friss és szagmentes lesz a lefolyó anélkül, hogy bármihez hozzá kéne nyúlnod. Figyelmeztetés az ecet gőze miatt nyiss ablakot, mivel fullasztó hatása lehet. - javasolta az anyuka.

A citrom természetes varázsa

A fa vágódeszka fényét és friss illatát visszaadhatod, ha citromlével átdörzsölöd.

 - mondta Gabriella. 
 Eltünteti a zsíros szennyeződéseket és nem elég de még fertőtlenít is a citromlével való takarítás. Megőrzi a fa természetes mintáját, ez egy tökéletes házi megoldás rá. 

Hűtő takarítás ecettel

„A hűtő takarításához az ecet az egyik legjobb természetes tisztítószer” - mondja Gabriella. „Fertőtlenít, eltünteti a szagokat, és nem veszélyes az ételekre” - teszi hozzá.
Keverj össze egy kevés ecetet meleg vízzel egy vödörben, majd töröld át vele a polcokat, fiókokat és a belső falakat. Végül szárítsd meg mikroszálas kendővel - így biztonságosan és frissen pakolhatod vissza az ételeket a helyükre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu