Figyelem! Hatalmas a gond ezzel az élelmiszerrel, azonnal visszahívták a polcokról
Veszélyes anyagot találtak egy Kínából érkezett rákfarok termékben, amely Magyarországra is eljutott. A fogyasztók védelme érdekében a hatóságok termékvisszahívást rendeltek el.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabokat) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett, így azonnal termékvisszahívást rendeltek el – számolt be róla Facebook-oldalán a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem.
Mint írták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Termékvisszahívás: ezt a terméket érinti
- A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- MMI: 30/06/2026
- Kiszerelés: 1 kilogramm
- Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Nem ez az első visszahívás idén
Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Júniusban például a Puri-Nethol 50 mg tabletta több gyártási tételét vonták ki a forgalomból, miután mikrobiológiai szennyeződést találtak a készítményben.
Nem sokkal később az NNGYK a TOBREX 3 mg/ml szemkenőcs forgalomból történő kivonását is elrendelte minőségi hiba miatt. Az elmúlt hetekben pedig visszahívtak több népszerű édességet, valamint cumikat is.
