Figyelem! Hatalmas a gond ezzel az élelmiszerrel, azonnal visszahívták a polcokról

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabokat) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett, így azonnal termékvisszahívást rendeltek el – számolt be róla Facebook-oldalán a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem.

Fémdarabok miatt történt termékvisszahívás

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem/Facebook

Mint írták, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Termékvisszahívás: ezt a terméket érinti

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

MMI: 30/06/2026

Kiszerelés: 1 kilogramm

Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok)

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Nem ez az első visszahívás idén

Az elmúlt hónapokban több hasonló esetről is beszámoltak a hatóságok. Júniusban például a Puri-Nethol 50 mg tabletta több gyártási tételét vonták ki a forgalomból, miután mikrobiológiai szennyeződést találtak a készítményben.