Videón a legviccesebb naszályi térjelenetek

Ahogy az elmúlt években, idén is ellepték a falut a szalmabábuk és a színes, vidám, immár hagyományos naszályi térjelenetek. A szüreti felvonulásra és bálra készülve a település minden sarkában feltűnnek az újabb és újabb alkotások, melyek a helyiek és a látogatók örömét egyaránt szolgálják. Aki szeretné, október 4-ig biztosan megcsodálhatja a faluban sorra felbukkanó jeleneteket.

A naszályi térjelenetek minden évben mosolyt csal a helyiek arcára. Az ovisok idén az állatok világnapja alkalmából a háziállatokat formázták meg a Trianoni emlékműnél

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Naszályi Óvoda és Bölcsőde dolgozói idén is nagyot alkottak: az állatok hetéhez kapcsolódva háziállatokat keltettek életre a Trianoni emlékműnél. A hatalmas szénabálákból ló, malac, bika, pulyka, kutya és cica formálódott meg. Az alkotások szerda délelőtt még javában készültek, közben a Kemma.hu-nak az óvónénik elmondták: a mű közös összefogás eredménye, a bálákat Maszlavér Imrétől kapták kölcsön, a díszítések elkészítésében pedig mindenki kivette a részét.

Ezek az idei naszályi térjelenetek

A Kemma.hu évről évre bemutatja a legötletesebb térjeleneteket, idén sem feledkeztünk meg róluk. Galériánkban és videónkban is megmutatjuk, mivel lepték meg a falut a helyiek. Pete Andrea és családja ismét vidám alkotással készült: a fiúk ötletéből született „A pincebörtön” című jelenet középpontjában két bohókás bűnöző, Pippó és Zsazsó állnak, akiket hosszú körözés után végre elfogtak. Az Alkotmány utcában bárki megnézheti őket – de csak saját felelősségre!

A Védőnői Szolgálat is idén is megörvendeztette a falut: Mátyás Tímea védőnő „Gólya mama” figurája kedvesen kérdezi: „Na, kihez repülhetek?” Ez a játékos jelenet évek óta hozzátartozik a naszályi ősz hangulatához.

Kassai Katalin és családja szintén hagyományőrzők: a korábbi években láthattunk tőlük varjú családot, szellemes pólókat, boszorkányt vagy éppen a talicskában szundikáló részeget. Idén egy betörőt állítottak ki, amely meglepően élethűre sikeredett.