október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kreatív ötletek

21 perce

Videón a legviccesebb naszályi térjelenetek

Címkék#család#Mátyás Tímea#naszályi#Tüskevár#asztalosmester#kukoricakunyhó#térjelenetek#szekér

Idén is különleges alakok bukkantak fel a kitelepülés utcáin. A naszályi térjelenetek a humor és a kreativitás ünnepévé varázsolják a települést, ahol minden évben egyre több vidám alkotás jelenik meg.

Goletz-DeáK Viktória

Ahogy az elmúlt években, idén is ellepték a falut a szalmabábuk és a színes, vidám, immár hagyományos naszályi térjelenetek. A szüreti felvonulásra és bálra készülve a település minden sarkában feltűnnek az újabb és újabb alkotások, melyek a helyiek és a látogatók örömét egyaránt szolgálják. Aki szeretné, október 4-ig biztosan megcsodálhatja a faluban sorra felbukkanó jeleneteket.

naszályi térjelenetek
A naszályi térjelenetek minden évben mosolyt csal a helyiek arcára. Az ovisok idén az állatok világnapja alkalmából a háziállatokat formázták meg a Trianoni emlékműnél 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Naszályi Óvoda és Bölcsőde dolgozói idén is nagyot alkottak: az állatok hetéhez kapcsolódva háziállatokat keltettek életre a Trianoni emlékműnél. A hatalmas szénabálákból ló, malac, bika, pulyka, kutya és cica formálódott meg. Az alkotások szerda délelőtt még javában készültek, közben a Kemma.hu-nak az óvónénik elmondták: a mű közös összefogás eredménye, a bálákat Maszlavér Imrétől kapták kölcsön, a díszítések elkészítésében pedig mindenki kivette a részét.

Ezek az idei naszályi térjelenetek

A Kemma.hu évről évre bemutatja a legötletesebb térjeleneteket, idén sem feledkeztünk meg róluk. Galériánkban és videónkban is megmutatjuk, mivel lepték meg a falut a helyiek. Pete Andrea és családja ismét vidám alkotással készült: a fiúk ötletéből született „A pincebörtön” című jelenet középpontjában két bohókás bűnöző, Pippó és Zsazsó állnak, akiket hosszú körözés után végre elfogtak. Az Alkotmány utcában bárki megnézheti őket – de csak saját felelősségre!

A Védőnői Szolgálat is idén is megörvendeztette a falut: Mátyás Tímea védőnő „Gólya mama” figurája kedvesen kérdezi: „Na, kihez repülhetek?” Ez a játékos jelenet évek óta hozzátartozik a naszályi ősz hangulatához.

Kassai Katalin és családja szintén hagyományőrzők: a korábbi években láthattunk tőlük varjú családot, szellemes pólókat, boszorkányt vagy éppen a talicskában szundikáló részeget. Idén egy betörőt állítottak ki, amely meglepően élethűre sikeredett.

GALÉRIA: Térjelenetek Naszályon (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Molnár Anita és kisfia, Menyhárt Erik idén először álltak ki alkotással: tökből készült kismalacuk a Táncsics utcában, a 8-as szám előtt várja a látogatókat. Micskó Adrienn és Gábor pedig gyerekeikkel már ötödik éve örvendeztetik meg a falut. A korábbi szüreti hordós, focipályás és határidős építkezős jelenetek után most Gábor nagy szenvedélyét, a horgászatot formálták meg.

A Fülöp család idei műve a „Kááár volt ennyit vedelni! Na várj, segítek kimászni!” címet kapta, és a Rákóczi úton található. A humor most sem maradt el, ahogy korábban sem, amikor szüreti horgásszal vagy pletykázó asszonyokkal rukkoltak elő.

Fiedler Barbara és Kampfmüller András az „Ősz lánya lakodalma” című jelenetet készítették el. A Kossuth Lajos utca 2. szám előtt minden apró részlet gondos szeretettel született meg.

Zámbó Sándor pedig ismét bizonyította kreativitását. Az elmúlt években láthatták tőle a naszályiak többek között az asztalosmestert, a kukoricakunyhót, ökör vontatta szekeret, a Tüskevár ikonikus alakjait, Lúdas Matyi híres jelenetét, valamint a Mi kis falunkból Füleki polgármestert dézsájával. Idén szürethez kapcsolódó alkotással lepte meg a falut, amely szintén a Rákóczi úton látható.

Kilenc éve indult a hagyomány

A szüreti és tökös térjelenetek vetélkedője 2016-ban indult, Benke-Schnell Hajnalka és Tóth Anikó, a Művelődési ház és IKSZT akkori munkatársai kezdeményezésére. Bár Hajni azóta már négygyermekes anyuka, minden évben készít a családjával alkotást. Az évek során egyre több intézmény, család és civil szervezet csatlakozott, így ma már az iskola, az óvoda, a polgármesteri hivatal, a védőnői szolgálat, de még a helyi üzletek is részt vesznek a közös munkában. Az idei térjelenetek szinte minden utcában feltűnnek, így Naszály ilyenkor valódi, szabadtéri kiállítássá változik. A színes és humoros alkotások messze viszik a falu hírét, és mosolyt csalnak mindazok arcára, akik ellátogatnak ide.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu