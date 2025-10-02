1 órája
Videón a legviccesebb naszályi térjelenetek
Idén is különleges alakok bukkantak fel a kitelepülés utcáin. A naszályi térjelenetek a humor és a kreativitás ünnepévé varázsolják a települést, ahol minden évben egyre több vidám alkotás jelenik meg.
Ahogy az elmúlt években, idén is ellepték a falut a szalmabábuk és a színes, vidám, immár hagyományos naszályi térjelenetek. A szüreti felvonulásra és bálra készülve a település minden sarkában feltűnnek az újabb és újabb alkotások, melyek a helyiek és a látogatók örömét egyaránt szolgálják. Aki szeretné, október 4-ig biztosan megcsodálhatja a faluban sorra felbukkanó jeleneteket.
A Naszályi Óvoda és Bölcsőde dolgozói idén is nagyot alkottak: az állatok hetéhez kapcsolódva háziállatokat keltettek életre a Trianoni emlékműnél. A hatalmas szénabálákból ló, malac, bika, pulyka, kutya és cica formálódott meg. Az alkotások szerda délelőtt még javában készültek, közben a Kemma.hu-nak az óvónénik elmondták: a mű közös összefogás eredménye, a bálákat Maszlavér Imrétől kapták kölcsön, a díszítések elkészítésében pedig mindenki kivette a részét.
Ezek az idei naszályi térjelenetek
A Kemma.hu évről évre bemutatja a legötletesebb térjeleneteket, idén sem feledkeztünk meg róluk. Galériánkban és videónkban is megmutatjuk, mivel lepték meg a falut a helyiek. Pete Andrea és családja ismét vidám alkotással készült: a fiúk ötletéből született „A pincebörtön” című jelenet középpontjában két bohókás bűnöző, Pippó és Zsazsó állnak, akiket hosszú körözés után végre elfogtak. Az Alkotmány utcában bárki megnézheti őket – de csak saját felelősségre!
A Védőnői Szolgálat idén is megörvendeztette a falut: Mátyás Tímea védőnő „Gólya mama” figurája kedvesen kérdezi: „Na, kihez repülhetek?” Ez a játékos jelenet évek óta hozzátartozik a naszályi ősz hangulatához.
Kassai Katalin és családja szintén hagyományőrzők: a korábbi években láthattunk tőlük varjú családot, szellemes pólókat, boszorkányt vagy éppen a talicskában szundikáló részeget. Idén egy betörőt állítottak ki, amely meglepően élethűre sikeredett.
GALÉRIA: Térjelenetek Naszályon (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Molnár Anita és kisfia, Menyhárt Erik idén először álltak ki alkotással: tökből készült kismalacuk a Táncsics utcában, a 8-as szám előtt várja a látogatókat. Micskó Adrienn és Gábor pedig gyerekeikkel már ötödik éve örvendeztetik meg a falut. A korábbi szüreti hordós, focipályás és határidős építkezős jelenetek után most Gábor nagy szenvedélyét, a horgászatot formálták meg.
A Fülöp család idei műve a „Kááár volt ennyit vedelni! Na várj, segítek kimászni!” címet kapta, és a Rákóczi úton található. A humor most sem maradt el, ahogy korábban sem, amikor szüreti horgásszal vagy pletykázó asszonyokkal rukkoltak elő.
Fiedler Barbara és Kampfmüller András az „Ősz lánya lakodalma” című jelenetet készítették el. A Kossuth Lajos utca 2. szám előtt minden apró részlet gondos szeretettel született meg.
Zámbó Sándor pedig ismét bizonyította kreativitását. Az elmúlt években láthatták tőle a naszályiak többek között az asztalosmestert, a kukoricakunyhót, ökör vontatta szekeret, a Tüskevár ikonikus alakjait, Lúdas Matyi híres jelenetét, valamint a Mi kis falunkból Füleki polgármestert dézsájával. Idén szürethez kapcsolódó alkotással lepte meg a falut, amely szintén a Rákóczi úton látható.
Kilenc éve indult a hagyomány
A szüreti és tökös térjelenetek vetélkedője 2016-ban indult, Benke-Schnell Hajnalka és Tóth Anikó, a Művelődési ház és IKSZT akkori munkatársai kezdeményezésére. Bár Hajni azóta már négygyermekes anyuka, minden évben készít a családjával alkotást. Az évek során egyre több intézmény, család és civil szervezet csatlakozott, így ma már az iskola, az óvoda, a polgármesteri hivatal, a védőnői szolgálat, de még a helyi üzletek is részt vesznek a közös munkában. Az idei térjelenetek szinte minden utcában feltűnnek, így Naszály ilyenkor valódi, szabadtéri kiállítássá változik. A színes és humoros alkotások messze viszik a falu hírét, és mosolyt csalnak mindazok arcára, akik ellátogatnak ide.