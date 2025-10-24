Fontos tudnivalók a komáromi temetők nyitvatartásáról

A Halottak napja és a Mindenszentek a megemlékezés napjai. Ahogy minden évben, idén is sokan keresik fel elhunyt szeretteik nyughelyét Komáromban. A temetőkben ilyenkor megsokszorozódik a látogatók száma, ezért különösen fontos a rend, a biztonság és a közlekedési szabályok betartása. A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. részletes tájékoztatást adott a temetők nyitvatartásáról és a legfontosabb tudnivalókról.

A temetők nyitvatartása az ünnepekre változatlan marad

Forrás: Facebook

A komáromi temetők nyitvatartása Mindenszentekkor

Komárom közigazgatási területén három köztemető található: a komáromi, a koppánymonostori és a szőnyi temető. Ezek nyitvatartása március 16. és november 9. között 7:30 és 20:00 óra, míg november 10. és március 15. között 7:30 és 17:00 óra között érvényes.

Behajtási tilalom az ünnepi időszakban

A Komáromi Városgazda tájékoztatása szerint október 31. és november 2. között gépjárművel tilos a behajtás a köztemetők területére. Egyéb napokon a behajtás hétfőtől péntekig 7:30 és 15:30 között, előzetes egyeztetés után lehetséges, személyesen az ügyfélszolgálati irodában vagy telefonon keresztül. Azt is megtudtuk, hogy a komáromi temetőben működő ügyfélszolgálat intézi mind a három köztemető ügyeit - hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között elérhetőek.

Fontos tudnivalók a látogatóknak

A köztemetőkben 14 éven aluli gyermekek csak felnőtt kíséretében tartózkodhatnak, és állatot csak engedéllyel lehet bevinni – kivételt képeznek a vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, illetve szolgálati kutyák. A komáromi köztemetőben nyilvános illemhely is a látogatók rendelkezésére áll, a ravatalozó épületének főbejárati oldalán.

Rend, biztonság, ingyenes parkolás

A temetők előtt az önkormányzat ingyenes parkolókat biztosít. A közbiztonságra az ünnepi napokban a Komáromi Polgárőrség és a Komáromi Rendőrkapitányság járőrei is fokozottan ügyelnek. A Városgazda kéri a látogatókat, hogy ne hagyjanak értéket járműveikben, és a temetők területén is ügyeljenek személyes tárgyaikra.