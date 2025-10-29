október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alvás

55 perce

Ezért álltál fejre az óraátállítás után: egészségügyi kockázatra is figyelmeztet a főigazgató

Címkék#Dr Virág József#óraátállítás#emberi szervezet

Régóta hallani, hogy az óraátállítás megviseli a szervezetet, erről Dr. Virág József, a tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója fejtette ki szakmai álláspontját. A téli óraátállítás a hétvégén érkezik.

Gábos Orsolya

A téli óraátállítás október 26-án, vasárnap volt. Hajnali 3 órakor 2-re tekertük vissza az órát, így tehát egy órával többet lehetett aludni munkába/iskolába indulás előtt. Azonban megvan a módszernek a maga árnyoldala is: a szervezetet megviseli ez a folyamat. A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója mondta el, miként érinti szervezetünket az óraátállítás.

téli óraátállítás
Milyen hatással van a téli óraátállítás a biológiai óránkra? 
Fotó: Carol Yepes / Forrás:  Getty Images

Téli óraátállítás: tudnivalók a negatív hatásokról

A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatóját, Dr. Virág Józsefet arról kérdeztük: igaz, hogy megviseli az emberi szervezetet az óraátállítás, és ha igen, hogyan, milyen tünetek jelentkeznek ilyenkor?

Dr.Virág József kifejtette, orvosi szempontból mit gondol az óraátállításról.

–Az óraátállítás a szervezet biológiai órájának (cirkadián ritmusa) megzavarásával járhat, amely sokszor fáradtsághoz, ingerlékenységhez és alvászavarhoz vezethet. Hozzávetőleg az emberek felénél ennek következtében fáradtság, fejfájás, emésztési zavarok, hangulati változás, álmatlanság, illetve akár szív- és érrendszeri problémák figyelhetők meg. Az óraátállítás az emberi szervezet számára mindenképpen egy fizikai és pszichés terhet jelentő tényező.

Valóban hatással van a szervezetre az óraátállítás?

Igen, az óraátállítás miatt megváltozik a szervezet számára a hónapok során megszokott és „beállított” alvás-ébredés biociklusa, amely a fentiek szerinti szervi és pszichés elváltozásokhoz vezethet. Különösen idős-, vagy krónikus betegségben szenvedőknél az alkalmazkodási képességük nehezítettsége miatt érinthetik érzékenyen.

A főigazgató azt is részletezte, miben vehetők észre az óraátállítás negatív hatásai

–Az óraátállítás szervezetre gyakorolt hatásai nemcsak az azt követő napon, hanem a következő napok-, illetve hetekben is érezhető hatásai vannak. Az alváshiány következtében az alvást segítő és a tobozmirigyben termelődő melatonin hormon koncentrációja nem a megfelelő (magas) szinten van ébredéskor, illetve a kortizol és egyéb hormonok - amelyek élettanilag szintén napi ingadozást mutatnak – szintén eltérést mutatnak, amely kimerültségérzéshez és a koncentráció készség hiányához vezethet. Az emberi szervezet működése-, és az idült betegségben szenvedő páciensek szempontjából az óraátállítás egészségügyi kockázatokat jelenthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu