Ezért álltál fejre az óraátállítás után: egészségügyi kockázatra is figyelmeztet a főigazgató

A téli óraátállítás október 26-án, vasárnap volt. Hajnali 3 órakor 2-re tekertük vissza az órát, így tehát egy órával többet lehetett aludni munkába/iskolába indulás előtt. Azonban megvan a módszernek a maga árnyoldala is: a szervezetet megviseli ez a folyamat. A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója mondta el, miként érinti szervezetünket az óraátállítás.

Milyen hatással van a téli óraátállítás a biológiai óránkra?

Fotó: Carol Yepes / Forrás: Getty Images

Téli óraátállítás: tudnivalók a negatív hatásokról

A tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatóját, Dr. Virág Józsefet arról kérdeztük: igaz, hogy megviseli az emberi szervezetet az óraátállítás, és ha igen, hogyan, milyen tünetek jelentkeznek ilyenkor?

Dr.Virág József kifejtette, orvosi szempontból mit gondol az óraátállításról.

–Az óraátállítás a szervezet biológiai órájának (cirkadián ritmusa) megzavarásával járhat, amely sokszor fáradtsághoz, ingerlékenységhez és alvászavarhoz vezethet. Hozzávetőleg az emberek felénél ennek következtében fáradtság, fejfájás, emésztési zavarok, hangulati változás, álmatlanság, illetve akár szív- és érrendszeri problémák figyelhetők meg. Az óraátállítás az emberi szervezet számára mindenképpen egy fizikai és pszichés terhet jelentő tényező.

Valóban hatással van a szervezetre az óraátállítás?

Igen, az óraátállítás miatt megváltozik a szervezet számára a hónapok során megszokott és „beállított” alvás-ébredés biociklusa, amely a fentiek szerinti szervi és pszichés elváltozásokhoz vezethet. Különösen idős-, vagy krónikus betegségben szenvedőknél az alkalmazkodási képességük nehezítettsége miatt érinthetik érzékenyen.

A főigazgató azt is részletezte, miben vehetők észre az óraátállítás negatív hatásai

–Az óraátállítás szervezetre gyakorolt hatásai nemcsak az azt követő napon, hanem a következő napok-, illetve hetekben is érezhető hatásai vannak. Az alváshiány következtében az alvást segítő és a tobozmirigyben termelődő melatonin hormon koncentrációja nem a megfelelő (magas) szinten van ébredéskor, illetve a kortizol és egyéb hormonok - amelyek élettanilag szintén napi ingadozást mutatnak – szintén eltérést mutatnak, amely kimerültségérzéshez és a koncentráció készség hiányához vezethet. Az emberi szervezet működése-, és az idült betegségben szenvedő páciensek szempontjából az óraátállítás egészségügyi kockázatokat jelenthet.