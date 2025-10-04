Miért fontos a téli ablakmosó folyadék?

A téli ablakmosó folyadék nemcsak a tartályban marad folyékony, hanem a csövekben is megelőzi a fagyást. Ha már ősszel váltunk, elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket. Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke gyakorlati tanácsokat adott a biztonságos használathoz.

Dr. Farkas Károly szerint, a következő töltést végezhetjük téli ablakmosó folyadékkal.

Fotó: VanoVasaio / Forrás: Shutterstock

Nyári vagy téli ablakmosó folyadék?

A boltokban és benzinkutakon kétféle termék kapható: nyári- és téli ablakmosó. A nyári változat meleg időben jól tisztítja a szélvédőt, de fagypont alatt hamar megfagy, így használhatatlanná válik. Ezzel szemben a téli ablakmosó akár -30 °C-ig is megőrzi folyékony állagát, és biztonságosan használható a hideg hónapokban. A szakértő kiemelte, hogy télen, nyári keveréket használni közveszélyes, és tönkre teheti a jármű több alkatrészét.

Mire figyeljünk feltöltéskor?

Dr. Farkas Károly szerint a következő ablakmosó folyadék töltésnél, már használhatunk téli keveréket.

A téli ablakmosót érdemes már most beletölteni, hiszen a rendszert is át kell járatni vele

- tanácsolta a szakember.

Ez azt jelenti, hogy a frissen betöltött folyadékot néhányszor ki kell permetezni, hogy a csövekben se maradjon nyári keverék, ami később megfagyhat.

A téli és a nyári folyadék ráadásul keverhető, így nem kell aggódni, ha maradt még egy kevés a tartályban. Az új, korszerű ablakmosók gond nélkül összekeverednek, így fokozatosan biztosítják a fagyálló védelmet.

Miért ne spóroljunk rajta?

A téli ablakmosó nemcsak a fagyást akadályozza meg, hanem a szélvédő tisztaságát is garantálja a latyakos, sós utak mellett. Egy elfagyott rendszer viszont kellemetlen helyzetet okozhat: reggel hiába működne a spriccelő, ha a csövekben jég torlaszolja el az utat.

Régebbi autóknál fontos lehet a fagyálló ellenőrzése is

A fagyálló fontossága főként a régi, nem zárt hűtőrendszerű autóknál kiemelt. Ezekben az autókban elengedhetetlen az őszi ellenőrzés és szükség szerinti feltöltés, hogy a motor és a hűtőrendszer a téli hidegben se fagyjon meg. Az újabb, 10–15 évnél fiatalabb autók zárt hűtőrendszerrel rendelkeznek, ahol a gyári hűtőfolyadék hosszú ideig biztonságosan működik, így ott általában nincs szükség fagyálló utántöltésére. Dr. Farkas Károly szerint, a régi járművek esetében azonban mindenképp érdemes szakemberrel ellenőriztetni a hűtőfolyadék minőségét és a fagyáspontját, hogy a motor és a rendszer védve legyen a téli hónapokban.

A Bárdi Autó videója a téli felkészülésről: