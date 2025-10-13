Esztergomban is szünetel a Telekom-szolgáltatás: akár több órás kimaradások is lehetnek

A Telekom tájékoztatása szerint október 13-tól kezdődően országszerte több településen is időszakos szolgáltatáskiesések várhatók a hálózat korszerűsítési munkálatai miatt. A vállalat szerint a fejlesztés elkerülhetetlen a stabil és gyors kapcsolat fenntartásához, ugyanakkor az érintett időszakokban az ügyfeleknek türelmet kérnek.

Itt a Telekom legújabb karbantartása, rengeteg települést érint

Esztergom lakóit is érinti a Telekom karbantartás

Mint kiderült, Esztergom mellett Budapest XVIII. kerületében, Veresegyházon és Kartalon október 13. és 24. között akár 180 perces kimaradások is előfordulhatnak az internet-, tévé- és telefonos szolgáltatásokban.

A részletes karbantartási ütemterv a Telekom hivatalos honlapján elérhető, ahol pontosan feltüntetik, melyik további városban, mikor és várhatóan mennyi ideig tart a szünet.

A cég közleményében hangsúlyozta, hogy ha valaki a megjelölt időpontokon túl is szolgáltatáskimaradást tapasztal, érdemes újraindítani a digitális elosztót (routert). Ha ez sem oldja meg a problémát, a Telekom ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon ingyenesen elérhető.

A hálózatfejlesztés ugyan átmeneti kellemetlenséggel jár, de a Telekom szerint a munkálatok befejeztével stabilabb, gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatás várja majd az ügyfeleket – így Esztergomban is.