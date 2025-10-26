59 perce
A levegő királya a tatai diák: európai szinten is jegyzik már Bence nevét
Lázár Bence neve már ismerősen cseng a modellrepülés világában. A tatai diák a távirányítós repülő mestere, aki nemcsak hobbiból, hanem versenyszerűen is űzi szenvedélyét. Bemutatóin mindenkit ámulatba ejt, amikor precízen irányított manővereivel a levegőben varázsol.
Míg más fiúk fociznak vagy kerékpároznak, Lázár Bence hobbija ennél sokkal egyedibb. A tatai Jávorka iskola diákja már hatéves kora óta elmerült a távirányítós repülők, drónok és autók világában, és mára nemcsak szenvedélyből, hanem versenyszerűen is űzi a modellrepülést.
Bencével a Jávorka iskola nyílt napján találkoztunk, ahol ámulatba ejtő trükkökkel szórakoztatta a közönségét. A bemutató végén természetesen kifaggattuk különleges hobbijáról.
Bence a távirányítós repülők bajnoka
– Négy éve veszek részt magyar és külföldi műrepülő-versenyeken – meséli Bence. – Van például a Hungary Cup, ahol a pilóták különböző kategóriákban mérik össze tudásukat, és európai szinten is rendeznek hasonló versenyeket, gyakran százfős mezőnyökkel. Az elmúlt években gyakorlatilag minden szezonban a dobogón végeztem, az idei évben pedig két kategóriában is összesítésben a második helyen zártam.
A Jávorka Pikniken tartott bemutató során a diákok ámulva figyelték, hogy a kétméteres modellrepülő az utolsó pillanatban bukfencezett, fordult és centikkel a fű felett suhant el, mielőtt újra magasba emelkedett. Bár a bemutató rövid, hat perces volt, Bence szenvedélyét és precizitását tökéletesen tükrözte.
– Ez egy E-flite Carbon-Z Cub típusú repülő, préselt habból – mutatta a gépet a fiatal pilóta. – A nagy kormányfelületek és a felső szárnyas kialakítás lehetővé teszi a gyors reagálást és olyan trükkök végrehajtását, amiket egy hagyományos géppel nem lehet. A pilóta magának repül, a saját élményéért, de a bemutatókon másokat is ámulatba ejthet, hogy mire képes egy távirányítóval a kezemben.
A modellrepülőt nagy nyomatékú elektromotor hajtja, amit egy hatcellás akkumulátor lát el energiával, így a gép hat–tíz percig képes a levegőben maradni. Lázár Bence pedig minden pillanatot maximálisan kiélvez, legyen szó gyakorlásról, versenyről vagy nyilvános bemutatóról.