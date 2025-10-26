A levegő királya a tatai diák: európai szinten is jegyzik már Bence nevét

Míg más fiúk fociznak vagy kerékpároznak, Lázár Bence hobbija ennél sokkal egyedibb. A tatai Jávorka iskola diákja már hatéves kora óta elmerült a távirányítós repülők, drónok és autók világában, és mára nemcsak szenvedélyből, hanem versenyszerűen is űzi a modellrepülést.

Lázár Bence tartott bemutatót a modellrepülőjével a Jávorka iskola focipályája felett. A fiatal fiú már hat éves kora űzi a távirányítós repülő sportját

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Bencével a Jávorka iskola nyílt napján találkoztunk, ahol ámulatba ejtő trükkökkel szórakoztatta a közönségét. A bemutató végén természetesen kifaggattuk különleges hobbijáról.

Bence a távirányítós repülők bajnoka

– Négy éve veszek részt magyar és külföldi műrepülő-versenyeken – meséli Bence. – Van például a Hungary Cup, ahol a pilóták különböző kategóriákban mérik össze tudásukat, és európai szinten is rendeznek hasonló versenyeket, gyakran százfős mezőnyökkel. Az elmúlt években gyakorlatilag minden szezonban a dobogón végeztem, az idei évben pedig két kategóriában is összesítésben a második helyen zártam.

A Jávorka Pikniken tartott bemutató során a diákok ámulva figyelték, hogy a kétméteres modellrepülő az utolsó pillanatban bukfencezett, fordult és centikkel a fű felett suhant el, mielőtt újra magasba emelkedett. Bár a bemutató rövid, hat perces volt, Bence szenvedélyét és precizitását tökéletesen tükrözte.