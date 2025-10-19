október 19., vasárnap

Nándor névnap

11°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titkok

49 perce

Titkok a Kálvária-domb tetején – bejutottunk a tatai víztoronyba

Címkék#ÉDV Zrt#diszpécserközpont#víztér#erőművek éjszaka#program#Kálvária-domb#épület

Különleges helyre jutottunk be Tatán, ahová eddig kevesen léphettek be. A tatai víztorony a Kálvária-domb tetején magasodik, és évtizedek óta meghatározza a város látképét. Most belülről is megmutatjuk, milyen titkokat rejt az ikonikus építmény, amely az Erőművek Éjszakáján a nagyközönség előtt is megnyílik.

Kemma.hu

Különleges helyre jutottunk be Tatán. A Kálvárián álló víztorony a város fölé magasodik, már messziről mutatja az irányt. A kirándulók kívülről sokszor megcsodálhatták már a tatai víztorony épületét, de eddig csak elképzelhették, milyen lehet belülről. Most a kemma.hu stábja bejutott a víztorony belsejébe, és megmutatjuk képeken is, mit rejt az impozáns építmény.

Tatai víztorony
Tatai víztorony
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A látogatás apropóját az Erőművek Éjszakája adta, amelyet idén október 17-én rendezett meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A programhoz országszerte több mint 80 helyszín csatlakozott, köztük az ÉDV Zrt. is, amely most először tette látogathatóvá a tatai víztornyot.

A tatai víztorony belülről

A 1968-ban épült torony a város vízellátását szolgálja. Tervezője Csajó Imre volt, aki jellegzetes, sokszögű, vakolatlan tégla falazatú épületet álmodott meg. Harminc méteres magasságával a torony a Kálvária-domb elmaradhatatlan látványeleme, a tataiak egyik jól ismert tájékozódási pontja. Az 500 köbméteres víztér ma is része a működő hálózatnak, a torony műemléki védettséget élvez, és különleges akusztikája miatt olykor kiállításoknak, koncerteknek is helyet ad.

A Kálvária-dombi védterületen a torony mellett két darab 1500 köbméteres víztározó medence is található. Innen történik Tata, Szomód, Baj, Mocsa, Naszály, Agostyán és Dunaszentmiklós vízellátása. A vizet Tatabányáról kapja a rendszer, amely távvezetéken jut el a városba.

GALÉRIA: Képeken a tatai víztorony (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Így működik 

A teljes rendszer automata irányítástechnikai hálózaton keresztül működik: a diszpécserközpont telekommunikáción keresztül figyeli és szabályozza az értékeket, beavatkozik, ha technológiai hiba történik. Nyári időszakban Tata napi vízfogyasztása eléri a 4800–5500 köbmétert, így a víztorony működése a város mindennapi életének nélkülözhetetlen része.

Az Erőművek Éjszakája programjai országszerte hasonló különleges helyszíneket nyitnak meg az érdeklődők előtt: volt, ahol közműalagútba lehetett leereszkedni, máshol olajfinomítókat, távfűtőműveket vagy rádióaktívhulladék-tárolókat mutattak be.
A szervezők célja, hogy testközelből mutassák meg az energia- és közműszolgáltatás világát, és felhívják a figyelmet az energiatudatosság és a fenntartható vízhasználat fontosságára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu