Titkok a Kálvária-domb tetején – bejutottunk a tatai víztoronyba
Különleges helyre jutottunk be Tatán, ahová eddig kevesen léphettek be. A tatai víztorony a Kálvária-domb tetején magasodik, és évtizedek óta meghatározza a város látképét. Most belülről is megmutatjuk, milyen titkokat rejt az ikonikus építmény, amely az Erőművek Éjszakáján a nagyközönség előtt is megnyílik.
Különleges helyre jutottunk be Tatán. A Kálvárián álló víztorony a város fölé magasodik, már messziről mutatja az irányt. A kirándulók kívülről sokszor megcsodálhatták már a tatai víztorony épületét, de eddig csak elképzelhették, milyen lehet belülről. Most a kemma.hu stábja bejutott a víztorony belsejébe, és megmutatjuk képeken is, mit rejt az impozáns építmény.
A látogatás apropóját az Erőművek Éjszakája adta, amelyet idén október 17-én rendezett meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A programhoz országszerte több mint 80 helyszín csatlakozott, köztük az ÉDV Zrt. is, amely most először tette látogathatóvá a tatai víztornyot.
A tatai víztorony belülről
A 1968-ban épült torony a város vízellátását szolgálja. Tervezője Csajó Imre volt, aki jellegzetes, sokszögű, vakolatlan tégla falazatú épületet álmodott meg. Harminc méteres magasságával a torony a Kálvária-domb elmaradhatatlan látványeleme, a tataiak egyik jól ismert tájékozódási pontja. Az 500 köbméteres víztér ma is része a működő hálózatnak, a torony műemléki védettséget élvez, és különleges akusztikája miatt olykor kiállításoknak, koncerteknek is helyet ad.
A Kálvária-dombi védterületen a torony mellett két darab 1500 köbméteres víztározó medence is található. Innen történik Tata, Szomód, Baj, Mocsa, Naszály, Agostyán és Dunaszentmiklós vízellátása. A vizet Tatabányáról kapja a rendszer, amely távvezetéken jut el a városba.
GALÉRIA: Képeken a tatai víztorony (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Így működik
A teljes rendszer automata irányítástechnikai hálózaton keresztül működik: a diszpécserközpont telekommunikáción keresztül figyeli és szabályozza az értékeket, beavatkozik, ha technológiai hiba történik. Nyári időszakban Tata napi vízfogyasztása eléri a 4800–5500 köbmétert, így a víztorony működése a város mindennapi életének nélkülözhetetlen része.
Az Erőművek Éjszakája programjai országszerte hasonló különleges helyszíneket nyitnak meg az érdeklődők előtt: volt, ahol közműalagútba lehetett leereszkedni, máshol olajfinomítókat, távfűtőműveket vagy rádióaktívhulladék-tárolókat mutattak be.
A szervezők célja, hogy testközelből mutassák meg az energia- és közműszolgáltatás világát, és felhívják a figyelmet az energiatudatosság és a fenntartható vízhasználat fontosságára.