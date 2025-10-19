Titkok a Kálvária-domb tetején – bejutottunk a tatai víztoronyba

Különleges helyre jutottunk be Tatán. A Kálvárián álló víztorony a város fölé magasodik, már messziről mutatja az irányt. A kirándulók kívülről sokszor megcsodálhatták már a tatai víztorony épületét, de eddig csak elképzelhették, milyen lehet belülről. Most a kemma.hu stábja bejutott a víztorony belsejébe, és megmutatjuk képeken is, mit rejt az impozáns építmény.

Tatai víztorony

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A látogatás apropóját az Erőművek Éjszakája adta, amelyet idén október 17-én rendezett meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A programhoz országszerte több mint 80 helyszín csatlakozott, köztük az ÉDV Zrt. is, amely most először tette látogathatóvá a tatai víztornyot.

A tatai víztorony belülről

A 1968-ban épült torony a város vízellátását szolgálja. Tervezője Csajó Imre volt, aki jellegzetes, sokszögű, vakolatlan tégla falazatú épületet álmodott meg. Harminc méteres magasságával a torony a Kálvária-domb elmaradhatatlan látványeleme, a tataiak egyik jól ismert tájékozódási pontja. Az 500 köbméteres víztér ma is része a működő hálózatnak, a torony műemléki védettséget élvez, és különleges akusztikája miatt olykor kiállításoknak, koncerteknek is helyet ad.

A Kálvária-dombi védterületen a torony mellett két darab 1500 köbméteres víztározó medence is található. Innen történik Tata, Szomód, Baj, Mocsa, Naszály, Agostyán és Dunaszentmiklós vízellátása. A vizet Tatabányáról kapja a rendszer, amely távvezetéken jut el a városba.