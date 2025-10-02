Magyarország legnagyobb idei várfeltárása Tatán zajlott, és most te is benézhetsz ide

Magyarország várfeltárásai közül az idei évben a Tatai várban van a legnagyobb felületi feltárás – számolt be róla Facebook-oldalán Tata polgármestere, Michl József, valamint dr. Schmidtmayer Richárd igazgató. A szakember elmondta, hogy a feltárás a Nemzeti Alap támogatásával, a nyári diákmunka segítségével és önerőből valósulhatott meg. Ahogy mondták ezen a három lábon állnak.

A Tatai várban van a legnagyobb felületi feltárás az idei évben

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Körbevezetés a Tatai vár udvarában

Michl József azt is bejelentette, hogy október 23-án és 24-én a várudvaron vezetéssel egybekötött sétát tartanak, ahol bemutatják a feltárás eredményeit. A látogatók megismerhetik, milyen érdekességeket és kincseket rejtett a tatai vár udvara. A közzétett videóban a feltárás helyszíneit is körbevezetik, valamint néhány fotót is láthatunk a munkálatokról.

Ahogyan arról beszámoltunk több mint százmillió forintért hirdették meg a Tatai-vár alatti területet, amelyet 35 éve magántulajdonos birtokol. A tatai várárok sorsáról a testület dönthet majd.