Ásatás

1 órája

Magyarország legnagyobb idei várfeltárása Tatán zajlott, és most te is benézhetsz ide

Michl József elmondta, hogy 2025-ben Tatán zajlik Magyarország legnagyobb feltárása. Nemsokára bárki megnézheti a tatai vár udvarának feltárását.

Kemma.hu

Magyarország várfeltárásai közül az idei évben a Tatai várban van a legnagyobb felületi feltárás – számolt be róla Facebook-oldalán Tata polgármestere, Michl József, valamint dr. Schmidtmayer Richárd igazgató. A szakember elmondta, hogy a feltárás a Nemzeti Alap támogatásával, a nyári diákmunka segítségével és önerőből valósulhatott meg. Ahogy mondták ezen a három lábon állnak.

A Tatai várban van a legnagyobb felületi feltárás az idei évben
Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Körbevezetés a Tatai vár udvarában

Michl József azt is bejelentette, hogy október 23-án és 24-én a várudvaron vezetéssel egybekötött sétát tartanak, ahol bemutatják a feltárás eredményeit. A látogatók megismerhetik, milyen érdekességeket és kincseket rejtett a tatai vár udvara. A közzétett videóban a feltárás helyszíneit is körbevezetik, valamint néhány fotót is láthatunk a munkálatokról.

Ahogyan arról beszámoltunk több mint százmillió forintért hirdették meg a Tatai-vár alatti területet, amelyet 35 éve magántulajdonos birtokol. A tatai várárok sorsáról a testület dönthet majd.

Augusztusban a ásatáson dolgozó diákmunkásokat is meglestük. Ők a strand helyett török kori ásatást választották. A tatai vár árnyékában több száz év történelme rejtőzik a föld alatt.

 

