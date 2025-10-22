Vadludak tízezrei tarolják le a földeket: Így védekezhetnek a gazdák

A Tata környéki vizes élőhelyek lassan újra megtelnek élettel. Október közepétől sorra érkeznek a messzi északról útra kelő vadludak, amelyek az Öreg-tó, a Ferencmajori-halastavak és a környező mocsarak partjain pihennek meg. November végére, a Tatai Vadlúd Sokadalom idejére már mintegy 50 ezer vízimadár lehet Tatán.

A Tatai Vadlúd Sokadalom idejére mintegy 50 ezer vízimadár érkezik az Öreg-tóra. A gazdák azonban már kevésbé örülnek nekik

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A látvány lenyűgöző – ám nem mindenki fogadja őket örömmel. Több környékbeli gazda szerint a madarak a mezőgazdasági területeken jelentős kárt okoznak.

Nem mindenki örül a Tatai vadlúd Sokadalomnak

– Amikor megérkeznek az északi vadludak, a vizes élőhelyeken pihennek, fürdenek, isznak – ez számukra olyan, mint a hálószoba és a fürdőszoba egyszerre – magyarázza Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. – Táplálkozni viszont a közeli mezőgazdasági területekre járnak. A szezon első felében, október közepétől december végéig többnyire a kukoricatarlókon találnak élelmet, és ilyenkor nem okoznak problémát. A gond akkor kezdődik, amikor ezeket a táblákat a gazdák beszántják vagy betárcsázzák – tette hozzá.

A madarak ilyenkor térnek át az őszi vetésű kultúrákra és a repceföldekre, ahol már előfordulhatnak károk. – Ha nagyon sokáig, nagyon sok lúd ugyanazt a területet látogatja, akkor taposási vagy rágási kár is keletkezhet – mondja az őr. – A madarak képesek gyökerestül kitépni a fiatal növényeket, amit a gazdáknak aztán újra kell vetniük.

A szakember szerint a gazdák kétféleképpen védekezhetnek.

– Egyrészt riasztással, másrészt vadászattal, de vadászni csak hivatalos engedéllyel szabad – hangsúlyozza Szabó Máté. – A nálunk telelő vadludak közül három faj vadászható, de minden esetben szabályozott, ellenőrzött körülmények között lehet ezt megtenni.

Vadászható vadludjaink: