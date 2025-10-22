2 órája
Vadludak tízezrei tarolják le a földeket: Így védekezhetnek a gazdák
Ahogy beköszönt az ősz, hamarosan ismét megérkeznek a vadludak a Tata környéki vizes élőhelyekre. A látvány sok természetkedvelőt lenyűgöz, hiszen nemsokára kezdődik a Tatai Vadlúd Sokadalom is. A gazdák közül azonban nem mindenki örül a madaraknak, mert a táplálékot kereső ludak néha komoly károkat okoznak a vetéseken.
A Tata környéki vizes élőhelyek lassan újra megtelnek élettel. Október közepétől sorra érkeznek a messzi északról útra kelő vadludak, amelyek az Öreg-tó, a Ferencmajori-halastavak és a környező mocsarak partjain pihennek meg. November végére, a Tatai Vadlúd Sokadalom idejére már mintegy 50 ezer vízimadár lehet Tatán.
A látvány lenyűgöző – ám nem mindenki fogadja őket örömmel. Több környékbeli gazda szerint a madarak a mezőgazdasági területeken jelentős kárt okoznak.
Nem mindenki örül a Tatai vadlúd Sokadalomnak
– Amikor megérkeznek az északi vadludak, a vizes élőhelyeken pihennek, fürdenek, isznak – ez számukra olyan, mint a hálószoba és a fürdőszoba egyszerre – magyarázza Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. – Táplálkozni viszont a közeli mezőgazdasági területekre járnak. A szezon első felében, október közepétől december végéig többnyire a kukoricatarlókon találnak élelmet, és ilyenkor nem okoznak problémát. A gond akkor kezdődik, amikor ezeket a táblákat a gazdák beszántják vagy betárcsázzák – tette hozzá.
A madarak ilyenkor térnek át az őszi vetésű kultúrákra és a repceföldekre, ahol már előfordulhatnak károk. – Ha nagyon sokáig, nagyon sok lúd ugyanazt a területet látogatja, akkor taposási vagy rágási kár is keletkezhet – mondja az őr. – A madarak képesek gyökerestül kitépni a fiatal növényeket, amit a gazdáknak aztán újra kell vetniük.
A szakember szerint a gazdák kétféleképpen védekezhetnek.
– Egyrészt riasztással, másrészt vadászattal, de vadászni csak hivatalos engedéllyel szabad – hangsúlyozza Szabó Máté. – A nálunk telelő vadludak közül három faj vadászható, de minden esetben szabályozott, ellenőrzött körülmények között lehet ezt megtenni.
Vadászható vadludjaink:
- Nagy lilik (Anser albifrons)
– Ez a leggyakoribb vadászható vadlúd hazánkban.
– Vadászati idénye: október 1. – január 31.
– Elsősorban a kukoricatarlókon és szántóföldeken táplálkozik.
Már készülnek Tatán a jubileumi Vadlúd Sokadalomra
- Nyári lúd (Anser anser)
– Magyarországon költő faj is, vagyis egész évben megtalálható.
– Vadászati idénye: október 1. – január 31., de a költési időszakban természetesen tilos elejteni.
- Vetési lúd (Anser fabalis)
– Főként vonulóként jelenik meg nálunk, kisebb számban telel is.
– Vadászati idénye: október 1. – január 31.
Miközben a gazdák a termésükért aggódnak, a természetvédők a vadludak vonulásának egyedülálló természeti értékét emelik ki. Tata és környéke ugyanis nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is különleges pihenőhelye a madaraknak. A természet és a mezőgazdaság érdekei itt évről évre próbálnak egyensúlyt találni – hol több, hol kevesebb sikerrel.