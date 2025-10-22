október 22., szerda

Természetvédelem

2 órája

Vadludak tízezrei tarolják le a földeket: Így védekezhetnek a gazdák

Ahogy beköszönt az ősz, hamarosan ismét megérkeznek a vadludak a Tata környéki vizes élőhelyekre. A látvány sok természetkedvelőt lenyűgöz, hiszen nemsokára kezdődik a Tatai Vadlúd Sokadalom is. A gazdák közül azonban nem mindenki örül a madaraknak, mert a táplálékot kereső ludak néha komoly károkat okoznak a vetéseken.

Goletz-DeáK Viktória

A Tata környéki vizes élőhelyek lassan újra megtelnek élettel. Október közepétől sorra érkeznek a messzi északról útra kelő vadludak, amelyek az Öreg-tó, a Ferencmajori-halastavak és a környező mocsarak partjain pihennek meg. November végére, a Tatai Vadlúd Sokadalom idejére már mintegy 50 ezer vízimadár lehet Tatán. 

Vadludak tatai vadlúd sokadalom öreg-tó tűzijáték
A Tatai Vadlúd Sokadalom idejére mintegy 50 ezer vízimadár érkezik az Öreg-tóra. A gazdák azonban már kevésbé örülnek nekik 
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 Óra

A látvány lenyűgöző – ám nem mindenki fogadja őket örömmel. Több környékbeli gazda szerint a madarak a mezőgazdasági területeken jelentős kárt okoznak.

Nem mindenki örül a Tatai vadlúd Sokadalomnak

– Amikor megérkeznek az északi vadludak, a vizes élőhelyeken pihennek, fürdenek, isznak – ez számukra olyan, mint a hálószoba és a fürdőszoba egyszerre – magyarázza Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. – Táplálkozni viszont a közeli mezőgazdasági területekre járnak. A szezon első felében, október közepétől december végéig többnyire a kukoricatarlókon találnak élelmet, és ilyenkor nem okoznak problémát. A gond akkor kezdődik, amikor ezeket a táblákat a gazdák beszántják vagy betárcsázzák – tette hozzá.

A madarak ilyenkor térnek át az őszi vetésű kultúrákra és a repceföldekre, ahol már előfordulhatnak károk. – Ha nagyon sokáig, nagyon sok lúd ugyanazt a területet látogatja, akkor taposási vagy rágási kár is keletkezhet – mondja az őr. – A madarak képesek gyökerestül kitépni a fiatal növényeket, amit a gazdáknak aztán újra kell vetniük.

A szakember szerint a gazdák kétféleképpen védekezhetnek.
– Egyrészt riasztással, másrészt vadászattal, de vadászni csak hivatalos engedéllyel szabad – hangsúlyozza Szabó Máté. – A nálunk telelő vadludak közül három faj vadászható, de minden esetben szabályozott, ellenőrzött körülmények között lehet ezt megtenni.

Vadászható vadludjaink: 

  • Nagy lilik (Anser albifrons)
    – Ez a leggyakoribb vadászható vadlúd hazánkban.
    – Vadászati idénye: október 1. – január 31.
    – Elsősorban a kukoricatarlókon és szántóföldeken táplálkozik.
  •  Nyári lúd (Anser anser)
    – Magyarországon költő faj is, vagyis egész évben megtalálható.
    – Vadászati idénye: október 1. – január 31., de a költési időszakban természetesen tilos elejteni.
  • Vetési lúd (Anser fabalis)
    – Főként vonulóként jelenik meg nálunk, kisebb számban telel is.
    – Vadászati idénye: október 1. – január 31.

Miközben a gazdák a termésükért aggódnak, a természetvédők a vadludak vonulásának egyedülálló természeti értékét emelik ki. Tata és környéke ugyanis nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is különleges pihenőhelye a madaraknak. A természet és a mezőgazdaság érdekei itt évről évre próbálnak egyensúlyt találni – hol több, hol kevesebb sikerrel.

