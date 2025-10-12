Fotókon a száz évvel ezelőtti Tata, a turisták egykori kedvenc úti céljai

A tatai turizmus kezdete

A tatai turizmus szervezett formában 1935-ben indult el: ekkor alakult meg a Tata járási Idegenforgalmi Szövetség, amelyet Reviczky István főszolgabíró vezetett.

– Ez volt az első intézményes kísérlet arra, hogy a város turizmusát összefogják, koordinálják – meséli Magyarics Gábor. – Működött egy információs iroda is, mégpedig a mai Ady Endre úton, a Kristály Hotel mellett, ahol az akkoriban Budapestről érkező egynapos látogatóknak szervezték a programokat.

A lóversenyek szerves részét képezték Tata életének még az 1900-as években is

Forrás: Kuny Domonkos Múzeum

A korabeli turisták idegenvezetéssel járták be a város nevezetességeit, és a vendéglátóhelyek között is „szétosztották” őket, hogy mindenkihez jusson vendég. A program minimum egy közös étkezést is tartalmazott, de az Esterházy-uradalom lovasbemutatókkal és szabadtéri előadásokkal is színesítette a kínálatot.

Fürdők, fényes források és korlátozott angolkert

A harmincas évek turizmusának egyik legfontosabb eleme a Kristály fürdő volt, amely a Cseke-tó közelében kínált nyári kikapcsolódást – igaz, fedett épületek nélkül, ami korlátozta a használatát.

– A Fényes-fürdő később jött létre, miután az Eszterházy-uradalom megtiltotta a fürdőzést az Öreg-tóban, és kijelölte a Fényes területét a fürdőzők számára. Az uradalom időnként az angolkert látogathatóságát is korlátozta, így gyakran alakult ki kisebb „huzavona” a turizmus szereplői és a birtok vezetése között – meséli Magyarics Gábor.