Nosztalgia

2 órája

Fotókon a száz évvel ezelőtti Tata, a turisták egykori kedvenc úti céljai

A víz csobogása, a vár falain visszaverődő madárhangok és a tóparti sétányon hömpölygő élet ma is azt idézik, miért szerettek bele annyian Tatába már évszázadokkal ezelőtt. A tatai turizmus gyökerei mélyre nyúlnak: a források és tavak városa már a reformkorban is a pihenni vágyók kedvelt célpontja volt. A természet, a történelem és a vendégszeretet sajátos harmóniája teszi ma is különlegessé a „vizek városát”.

Goletz-DeáK Viktória

A vonat füttye, a városba érkező buszok zaja és a tóparton sétáló kirándulók moraja – így nézhetett ki egy nap Tatán a harmincas években, amikor a város már akkor is a fővárosból érkező turisták egyik kedvenc célpontja volt. A tatai turizmus már 100 évvel ezelőtt is jelentős volt. 

tatai turizmus
A tatai turizmus egyik legkedveltebb úti célja volt az egykori Kristály fürdő, ahova Budapestről is sokan jártak le felüdülni 
Forrás: Kuny Domokos Múzeum

Az Öreg-tó, a vár, a Kristályfürdő és a lovasbemutatók vonzották ide a látogatókat, akik egy szervezett, akkoriban modernnek számító turisztikai központ segítségével fedezhették fel a várost. Erről Magyarics Gáborral, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület menedzserével beszélgettünk.

GALÉRIA: 90 éve ez volt a kedvenc úticélja a turistáknak Tatán (Fotó: Kuny Domokos Múzeum)

Fotók: Kuny Domokos Múzeum

A tatai turizmus kezdete

A tatai turizmus szervezett formában 1935-ben indult el: ekkor alakult meg a Tata járási Idegenforgalmi Szövetség, amelyet Reviczky István főszolgabíró vezetett.
– Ez volt az első intézményes kísérlet arra, hogy a város turizmusát összefogják, koordinálják – meséli Magyarics Gábor. – Működött egy információs iroda is, mégpedig a mai Ady Endre úton, a Kristály Hotel mellett, ahol az akkoriban Budapestről érkező egynapos látogatóknak szervezték a programokat.

A lóversenyek szerves részét képezték Tata életének még az 1900-as években is 
Forrás: Kuny Domonkos Múzeum

A korabeli turisták idegenvezetéssel járták be a város nevezetességeit, és a vendéglátóhelyek között is „szétosztották” őket, hogy mindenkihez jusson vendég. A program minimum egy közös étkezést is tartalmazott, de az Esterházy-uradalom lovasbemutatókkal és szabadtéri előadásokkal is színesítette a kínálatot.

Fürdők, fényes források és korlátozott angolkert

A harmincas évek turizmusának egyik legfontosabb eleme a Kristály fürdő volt, amely a Cseke-tó közelében kínált nyári kikapcsolódást – igaz, fedett épületek nélkül, ami korlátozta a használatát.
– A Fényes-fürdő később jött létre, miután az Eszterházy-uradalom megtiltotta a fürdőzést az Öreg-tóban, és kijelölte a Fényes területét a fürdőzők számára. Az uradalom időnként az angolkert látogathatóságát is korlátozta, így gyakran alakult ki kisebb „huzavona” a turizmus szereplői és a birtok vezetése között – meséli Magyarics Gábor.

A sport és a katonaság is idehozta az embereket

A turizmus fejlődésében nemcsak a természet és az épített örökség játszott szerepet, hanem a tatai edzőtábor és a laktanya is. A katonák már az 1800-as években is részei voltak a város életének. A Szent István honvéd gyalogezred tatatóvárosi zászlóaljának állomáshelye pedig az 1920-as évektől a tatatóvárosi nagy laktanya volt a mai vaszary iskola helyén. A jelenlegi laktanyába 1957-be költöztek át a katonák. Az edzőtábort pedig 1953-ban alapították, akkor még Honvéd Sport és Rendezvényközpontként, és a célja hogy a Magyar Néphadsereg sportolóinak és katonáinak biztosítson felkészülési helyet, de hamar az egész ország egyik legfontosabb katonai és élsportolói bázisává vált.

– 2011-ben, amikor imázskutatást végeztünk, kiderült, hogy sokan azért ismerik Tatát, mert itt töltötték a katonai szolgálatukat, esetleg egy hozzátartozójuk szolgált itt, vagy sportolóként az edzőtáborban jártak. Ez a két intézmény már a  – mondja Magyarics. Ez a fajta ismertség különös, de fontos eleme Tata múltjának: a városhoz sok család személyes élményeken keresztül kötődik.

Az 1900-as évek elején a laktanya a mostani vaszary iskola épületében volt. A gyönyörű város hírét a katonák is messze vitték
Forrás: Kuny Domokos Múzeum

Háború és újrakezdések

A II. világháború megszakította a turizmus lendületét. A Tatajárási Idegenforgalmi Szövetség megszűnt, és csak jóval később, az ötvenes–hatvanas években az IBUSZ és a megyei turisztikai hivatal vette át részben a szerepét.
A mai értelemben vett turisztikai szervezés azonban csak 2000-es évek végén éledt újjá:
– 2009–2010 körül alakult meg a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, amelynek célja, hogy a térség 17 településével együttműködve fejlessze a térség kínálatát – mondja Magyarics Gábor.
Azóta már fizetett szakmai stáb dolgozik azon, hogy a város turizmusa összehangoltan, egységes arculattal működjön.

