október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

1 órája

5 érdekesség, amit talán te sem tudtál a tatai Öreg-tóról

Címkék#Öreg-tó#kacsa#titok#Által-ér#Tata#látvány#sétány

A tataiak büszkesége, az Öreg-tó minden évszakban más arcát mutatja: egyszerre történelmi emlék, természeti kincs és nyugalmat árasztó kirándulóhely. A tatai tó romantikus látványa és titkokkal teli múltja éppoly különleges, mint a város, amely körülöleli.

Kemma.hu

A reggeli napfény tükörként csillan meg a víztükrön, a sétányon futók és kacsák osztoznak a parton, a víz felett pedig vadludak százai húznak el éles gágogással. A tatai Öreg-tó nemcsak a város, hanem egész Komárom-Esztergom vármegye egyik legkedveltebb kirándulóhelye: romantikus látványával, gazdag élővilágával és történelmi múltjával minden évszakban más arcát mutatja. A tatai tó partján magasodó vár, a szomszédos Angolpark és a Fényes Tanösvény a természet, a kultúra és a nyugalom különleges találkozási pontja.

tatai tó
Összeszedtük az 5 legérdekesebb dolgot a tatai tóról, amit talán még te sem tudtál 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az Öreg-tó partján, Molnár Andrással, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetőjével találkoztunk, aki jól ismeri a tatai tó történelmét. Segítségével most összegyűjtöttünk öt különlegességet, amit érdemes tudni erről az egyedülálló tóról.

A tataiak joggal büszkék erre a tóra — nem véletlen, hogy a „vizek városa” jelző már évszázadok óta illeti Tatát. Az Öreg-tó azonban nem csupán szépségével és madárvilágával hívja fel magára a figyelmet: a mélyén és történetében olyan titkokat is rejt, amelyeket még a helyiek közül sem mindenki ismer. 

5 érdekesség a tatai tóról

  • A tatai vár vízárkát is a tó táplálta
    A várat Luxemburgi Zsigmond király építtette a 14–15. század fordulóján, és a védelmi rendszerhez a tó vizét is felhasználták: a vízárkot az Öreg-tó látta el vízzel. A vár így nemcsak a parton állt, hanem szinte „a vízből emelkedett ki” — ezért is nevezik vízi várnak.
  • Az Öreg-tó mesterséges, középkori halastóként született
    A tó nem természetes eredetű: a környékbeli vízfolyások, köztük az Által-ér felduzzasztásával alakították ki. Már a középkorban fontos szerepet töltött be a halgazdálkodásban, és az évszázadok során Tata életének egyik központi eleme lett.
  • Az Által-ér régi medre ma is látszik a tó fenekén

Az Öreg-tó az Által-ér vizéből táplálkozik, és ha télen a vizét leeresztik, a tófenéken még mindig kirajzolódik az egykori vízfolyás medre. A látvány egyszerre különleges és kissé misztikus — a tó így szó szerint őrzi a múlt nyomait.

  • Az Öreg-tó árvízvédelmi tározó is
    A tó nemcsak turisztikai látványosság, hanem Tata árvízi biztonságának kulcsa. Az engedélyezett üzemvízszint mellett több mint 4 millió köbméter vizet képes visszatartani, árhullám idején pedig akár 5,8 millió köbmétert is. Ezzel a város természetes védműveként működik, csökkentve az Által-ér menti települések árvízveszélyét.
  • Ramsari terület, ahol a vadludak ezrei telelnek

Az Öreg-tó és környéke 1989 óta a nemzetközi Ramsari egyezmény része, vagyis a világ különösen értékes vizes élőhelyei közé tartozik. Ősszel és télen több tízezer vadlúd pihen meg itt – a látványra minden évben természetbarátok ezrei érkeznek a Vadlúd Sokadalomra.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu