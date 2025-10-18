5 érdekesség, amit talán te sem tudtál a tatai Öreg-tóról

A reggeli napfény tükörként csillan meg a víztükrön, a sétányon futók és kacsák osztoznak a parton, a víz felett pedig vadludak százai húznak el éles gágogással. A tatai Öreg-tó nemcsak a város, hanem egész Komárom-Esztergom vármegye egyik legkedveltebb kirándulóhelye: romantikus látványával, gazdag élővilágával és történelmi múltjával minden évszakban más arcát mutatja. A tatai tó partján magasodó vár, a szomszédos Angolpark és a Fényes Tanösvény a természet, a kultúra és a nyugalom különleges találkozási pontja.

Összeszedtük az 5 legérdekesebb dolgot a tatai tóról, amit talán még te sem tudtál

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az Öreg-tó partján, Molnár Andrással, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetőjével találkoztunk, aki jól ismeri a tatai tó történelmét. Segítségével most összegyűjtöttünk öt különlegességet, amit érdemes tudni erről az egyedülálló tóról.

A tataiak joggal büszkék erre a tóra — nem véletlen, hogy a „vizek városa” jelző már évszázadok óta illeti Tatát. Az Öreg-tó azonban nem csupán szépségével és madárvilágával hívja fel magára a figyelmet: a mélyén és történetében olyan titkokat is rejt, amelyeket még a helyiek közül sem mindenki ismer.

5 érdekesség a tatai tóról

A tatai vár vízárkát is a tó táplálta

A várat Luxemburgi Zsigmond király építtette a 14–15. század fordulóján, és a védelmi rendszerhez a tó vizét is felhasználták: a vízárkot az Öreg-tó látta el vízzel. A vár így nemcsak a parton állt, hanem szinte „a vízből emelkedett ki” — ezért is nevezik vízi várnak.

A várat Luxemburgi Zsigmond király építtette a 14–15. század fordulóján, és a védelmi rendszerhez a tó vizét is felhasználták: a vízárkot az Öreg-tó látta el vízzel. A vár így nemcsak a parton állt, hanem szinte „a vízből emelkedett ki” — ezért is nevezik vízi várnak. Az Öreg-tó mesterséges, középkori halastóként született

A tó nem természetes eredetű: a környékbeli vízfolyások, köztük az Által-ér felduzzasztásával alakították ki. Már a középkorban fontos szerepet töltött be a halgazdálkodásban, és az évszázadok során Tata életének egyik központi eleme lett.

A tó nem természetes eredetű: a környékbeli vízfolyások, köztük az Által-ér felduzzasztásával alakították ki. Már a középkorban fontos szerepet töltött be a halgazdálkodásban, és az évszázadok során Tata életének egyik központi eleme lett. Az Által-ér régi medre ma is látszik a tó fenekén

Az Öreg-tó az Által-ér vizéből táplálkozik, és ha télen a vizét leeresztik, a tófenéken még mindig kirajzolódik az egykori vízfolyás medre. A látvány egyszerre különleges és kissé misztikus — a tó így szó szerint őrzi a múlt nyomait.