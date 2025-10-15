Ezért kell leereszteni az Öreg-tó vizét ősszel

Tata két nagy őszi fesztiválja – a Öreg-tavi Halász és Halgasztro Fesztivál és a Tatai Vadlúd Sokadalom – hagyományosan az tatai tó alacsony vízszintjéhez kötődik. A látványos események előtt a városban minden ősszel megkezdik a tó leeresztését, amit idén október elsején indítottak el az őszi üzemrendnek megfelelően.

Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy miért kell leengedni a tatai tó vízét ősszel

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy az egyik fő ok, az Öreg-tavi Nagy Halászatként is ismert őszi fesztivál.

Őszi fesztiválok helyszíne a tatai tó

– A tatai Öreg-tó eresztésének a szükségessége a használatából adódik. Ez egy halastó, és ahhoz, hogy a halászatot le tudják bonyolítani, le kell engedni a vizet olyan szintre, hogy a halak egy kupacban gyűljenek, és a hálóval be tudják keríteni őket. Ehhez körülbelül két és fél méterrel kell csökkenteni a vízszintet – magyarázta.

A vízszint csökkentése azonban nemcsak gazdasági, hanem ökológiai és vízminőségi szempontból is rendkívül fontos.

– Amikor a vízszint lecsökken, előbukkannak a tó közepén kialakult zátonyok, amelyek a madaraknak pihenőhelyként szolgálnak. Ilyenkor szoktak megjelenni a tavon a vadludak és más vízimadarak is – mondta a szakember.