Természet

1 órája

Ezért kell leereszteni az Öreg-tó vizét ősszel

Címkék

Október elsején megkezdődött az Öreg-tó őszi üzemének megfelelő vízleeresztés Tatán. A folyamat nemcsak a halászathoz és a fesztiválokhoz elengedhetetlen, hanem fontos természetvédelmi szerepet is betölt. Most megtudtuk, hogy, miért is van szükség minden évben a tatai tó vízszintjének a csökkentésére.

Goletz-DeáK Viktória

Tata két nagy őszi fesztiválja – a Öreg-tavi Halász és Halgasztro Fesztivál és a Tatai Vadlúd Sokadalom – hagyományosan az tatai tó alacsony vízszintjéhez kötődik. A látványos események előtt a városban minden ősszel megkezdik a tó leeresztését, amit idén október elsején indítottak el az őszi üzemrendnek megfelelően.

Öreg-tó, zsilip, Tata, Képeken az Öreg-tavi zsilip leengedése tatai tó
Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy miért kell leengedni a tatai tó vízét ősszel 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy az egyik fő ok, az Öreg-tavi Nagy Halászatként is ismert őszi fesztivál.

Őszi fesztiválok helyszíne a tatai tó

– A tatai Öreg-tó eresztésének a szükségessége a használatából adódik. Ez egy halastó, és ahhoz, hogy a halászatot le tudják bonyolítani, le kell engedni a vizet olyan szintre, hogy a halak egy kupacban gyűljenek, és a hálóval be tudják keríteni őket. Ehhez körülbelül két és fél méterrel kell csökkenteni a vízszintet – magyarázta.

A vízszint csökkentése azonban nemcsak gazdasági, hanem ökológiai és vízminőségi szempontból is rendkívül fontos.
– Amikor a vízszint lecsökken, előbukkannak a tó közepén kialakult zátonyok, amelyek a madaraknak pihenőhelyként szolgálnak. Ilyenkor szoktak megjelenni a tavon a vadludak és más vízimadarak is – mondta a szakember.

Vízminőség-javító hatása is van

– A tóba érkező víz tápanyagokkal terhelt, ilyenkor felgyűlik benne a sok nitrogén és foszfor. A vízeresztés során ezt a „besűrűsödött” vizet leengedjük a Duna irányába, majd tavasszal a vízgyűjtőről érkező friss víztömeggel tudjuk visszatölteni a tavat. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert itt elegendő vízkészlet áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt évről évre megtegyük – tette hozzá Molnár András.

A tatai Öreg-tó leeresztése tehát több célt is szolgál: egyrészt megteremti a feltételeket a hagyományos Nagy Lehalászásnak, másrészt a Vadlúd Sokadalom idején madárpihenőként működő sekély vízfelületeket is kialakítja, miközben hozzájárul a tó vízminőségének megőrzéséhez.

Idén lassabban engedik le

– A megszokott üzemrendtől most valamelyest el kell térnünk, mivel Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját – magyarázta korábban Molnár ANdrás a Kemma.u-nak – Hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet.
Az üzemrend megváltoztatásához minden érintett hatóság és szervezet engedélyére szükség van. A módosítás csak átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben. Ez idő alatt elvégezhetik a halászatot, miközben a vízimadarak is megtalálják a számukra ideális pihenőhelyeket a sekély vízfelületeken. Mindez természetesen úgy történik, hogy a természetvédelmi szempontokat maximálisan figyelembe veszik, és a folyamat semmilyen módon nem veszélyezteti az élővilágot.

