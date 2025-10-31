1 órája
Tatai rendőrök példamutató szolgálatát ismerték el: itt a díjazottak teljes névsora
A rendőri hivatás nem csupán munka, hanem életre szóló elhivatottság. A tatai rendőrök közül többen is megkapták a vármegyei főkapitány elismerését, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel bizonyították: a közösségért való szolgálat nap mint nap valódi értéket teremt.
A Tatai Rendőrkapitányság több munkatársát is elismerésben részesítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetése – írta meg a police.hu. Az ünnepélyes díjátadót október 30-án tartották Tatán, ahol a díjazottak kitartását, szakmai tudását és emberi helytállását méltatták. Mondjuk, kik azok a tatai rendőrök, akik részesültek az elismerésben.
Tatai rendőrök munkáját ismerték el
Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben és pénzjutalomban részesítette:
- Tirhold József r. őrnagyot,
- Rezes Attila r. századost,
- Koczur Tímea r. főhadnagyot,
- Kufár József r. törzszászlóst,
- Burkus Mercédesz Fanni r. őrmestert.
A jutalmakat ünnepélyes keretek között dr. Nagy György r. ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes adta át a főkapitány nevében a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár konferenciatermében.