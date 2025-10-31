Tatai rendőrök példamutató szolgálatát ismerték el: itt a díjazottak teljes névsora

A Tatai Rendőrkapitányság több munkatársát is elismerésben részesítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetése – írta meg a police.hu. Az ünnepélyes díjátadót október 30-án tartották Tatán, ahol a díjazottak kitartását, szakmai tudását és emberi helytállását méltatták. Mondjuk, kik azok a tatai rendőrök, akik részesültek az elismerésben.

Tatai rendőrök részesültek elismerésben

Forrás: police.hu

Tatai rendőrök munkáját ismerték el

Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben és pénzjutalomban részesítette:

Tirhold József r. őrnagyot,

Rezes Attila r. századost,

Koczur Tímea r. főhadnagyot,

Kufár József r. törzszászlóst,

Burkus Mercédesz Fanni r. őrmestert.

A jutalmakat ünnepélyes keretek között dr. Nagy György r. ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes adta át a főkapitány nevében a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár konferenciatermében.