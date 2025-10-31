október 31., péntek

Hivatás

52 perce

Tatai rendőrök példamutató szolgálatát ismerték el: itt a díjazottak teljes névsora

Címkék#elismerés#rendőrfőkapitány#Police#Tatai Rendőrkapitányság#tatai rendőrök#díjazás

A rendőri hivatás nem csupán munka, hanem életre szóló elhivatottság. A tatai rendőrök közül többen is megkapták a vármegyei főkapitány elismerését, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel bizonyították: a közösségért való szolgálat nap mint nap valódi értéket teremt.

Milány Botond

A Tatai Rendőrkapitányság több munkatársát is elismerésben részesítette a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetése – írta meg a police.hu. Az ünnepélyes díjátadót október 30-án tartották Tatán, ahol a díjazottak kitartását, szakmai tudását és emberi helytállását méltatták. Mondjuk, kik azok a tatai rendőrök, akik részesültek az elismerésben.

tatai rendőrök részesültek elismerésben
Tatai rendőrök részesültek elismerésben
Forrás: police.hu

Tatai rendőrök munkáját ismerték el

Boross Zoltán László r. dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben és pénzjutalomban részesítette:

  • Tirhold József r. őrnagyot, 
  • Rezes Attila r. századost, 
  • Koczur Tímea r. főhadnagyot, 
  • Kufár József r. törzszászlóst,
  • Burkus Mercédesz Fanni r. őrmestert. 

A jutalmakat ünnepélyes keretek között dr. Nagy György r. ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes adta át a főkapitány nevében a Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár konferenciatermében.

 

