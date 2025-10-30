1 órája
Aki a fájdalomból is erőt kovácsolt: a tatai rendőrnő története inspirálja a jövő nemzedékét
Koczur Tímea főhadnagy, a Tatai Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetője gyermekkora óta tudta, hogy az egyenruhások közé tartozik majd. A tatai rendőrnő életében a rendőri hivatás mellett azonban a sport is meghatározó szerepet kapott. Még akkor is, amikor egy súlyos sérülés majdnem véget vetett mindennek.
Ezúttal egy tatai rendőrnő inspiráló és tanulságos történetét osztotta meg oldalán a police.hu. A Zsaru Magazin rovatuk főszereplője Koczur Tímea, a Tatai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetője, aki már alsó tagozatos iskolásként különleges rendőri intézkedésekben vett részt. A megállított sofőröknek annak idején – attól függően, hogy minden rendben volt-e – narancsot rajzolt vagy citromot osztogatott. A gyermeki játékból hivatás lett, a rendőri pálya iránti elhivatottság pedig végigkísérte életét.
A tatai rendőrnő története a futástól a testépítőverseny dobogójáig
A Zsaru Magazin szerint Tímea az általános iskola után rendészeti irányultságú gimnáziumba járt, majd rendőr-szakközépiskolát végzett, és Tatabányára került a közlekedésrendészethez. A munka mellett elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát is, közlekedésrendészeti szakon. Bár fiatalon a bulik jobban vonzották, mint a sport, később mégis a mozgás lett az egyik legfontosabb kapaszkodó az életében.
Harminc éves kora körül kezdett el rendszeresen sportolni – először futott, majd fokozatosan áttért a testépítésre. Eleinte küzdelmes volt számára a mozgás, de kitartása meghozta gyümölcsét: egy maratoni távot is teljesített, később pedig a Natural Universe Hungary 2024 elnevezésű testépítőversenyen ezüstérmet szerzett.
A sikerek új célokat hoztak, ám a lendületet egy váratlan sérülés törte meg.
A tavalyi verseny után egy-két hónappal elkezdődtek a kivizsgálások, és idén januárra kiderült, hogy gerincsérvem van. Amikor egyik nap még kilencven kilóval guggoltam, néhány nap múlva pedig az ágyból sem tudtam felkelni, akkor átértékeltem, mi is a fontos az életben
– idézte fel.
A felépülés hosszú és fájdalmas folyamat volt. Tímea gyógytornával, rehabilitációs edzésekkel és rengeteg türelemmel küzdötte vissza egészségét. Ma már újra sportol, visszatért az edzőterembe, és bár az idei versenyen csak a részvétel volt a cél, ismét közel teljes életet élhet. A sport iránti szeretet pedig családi örökséggé vált: nagyobbik lánya 16 évesen már rendészeti szakon tanul, és thai boxol.
– Egy gyerek nemcsak azt viszi magával, amit hall, hanem amit lát. Látja, hogy édesanyja reggel öt órakor az edzőteremben kezdi a napot, heti öt-hat edzéssel. Hétvégén pedig együtt járunk sportolni, így ők is belenőnek ebbe a világba.
Mit tanulhatunk a tatai rendőrnő történetéből?
Tímea példája bizonyítja: a rendőri hivatás, a kitartás és a sport szeretete kéz a kézben járhat – még akkor is, ha az embernek előbb a fájdalmat kell legyőznie, hogy újra erőre kapjon.