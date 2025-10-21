1 órája
Tata szívéből a világ élvonalába – a Platán sikere töretlen
Tata neve ma már nemcsak a festői Öreg-tó vagy az Esterházy-kastély miatt cseng ismerősen. A város központjában működő Tatai Platán olyan színvonalat képvisel, amelyet Michelin-csillagok és nemzetközi elismerések is igazolnak.
A tatai platán már nem csupán a tatai tó partján álló, több száz éves csodálatos fát jelenti. Ma már a helyi gasztronómia és vendéglátás csúcsát is képviseli: a Platán Gourmet Étterem, annak kistestvére, a Platán Bisztró, valamint a szálláshelyeket kínáló Platán Udvarház is a város szerves részévé vált, egyúttal messze vitte Tata hírét a gasztronómia világában.
A Tatai Platán étterem nemcsak a helyiek, hanem a gasztronómia szerelmesei számára is igazi különlegesség. A sajtótájékoztatón Varga Vivien, a Platán Tata menedzsere mesélt az elmúlt időszak sikereiről, miközben a Michelin-csillagok misztikuma is szóba került.
A Tatai Platán a világ legjobbjai között
– Nagyon nagy misztikum övezi, hogy ki osztja a csillagokat – mondta Vivien. – Nem tudjuk, ki az ellenőr, mit néz, és mi alapján dől el. Egyszer csak kaptunk egy meghívót a gálára, és ott vártuk, hogy mikor mondják ki a nevet. Az első évben, amikor vidéki éttermeket is elkezdett díjazni a Michelin a Platán Gourmet Étterem azonnal kettő csillagot kapott, a Platán Bisztró pedig ajánlást. Idén pedig immár negyedik éve őrizzük ezt a két csillagot – mesélte Vivien, aki elárulta, hogy a Michelin elismerés azonban állandó nyomást is jelent.
– Több mint százan dolgozunk azon, hogy minden egységünk azt képviselje, amit szeretnénk. És ennek köszönhetően már a negyedik díjról szóló táblának is keressük a megfelelő helyet.
Vivien felidézte, hogy a Platán Bisztró tavaly kapta meg a Bib Gourmand elismerést, amit az ár-érték arányban kiemelkedő éttermek érdemelhetnek ki. Ezt a díjat idén is megőriztek. Sőt újat is szereztek hozzá. A budapesti Michelin gála előtti este hirdették ki a Michelin kulcsokat Párizsban, ahol a Platán Udvarház is kapott egy kulcsot.
Két város, három csillag – Esztergom és Tata is fényesen ragyog a Michelin Guide-ban
– A misztikum része, hogy nem tudjuk, miért hívnak meg minket a gálára: megtartjuk-e a csillagot, kapunk-e újat, vagy esetleg elveszítjük azt. Így idén sem tudtuk, hogy miért kaptunk meghívást. A gála reggelén azonban már kaptuk az ismerőseinktől a gratulációkat, és hirtelen nem is tudtuk, hogy azt vajon most mivel is érdemeltük ki.
Ez az elismerés azt bizonyítja, hogy a Platán nemcsak a gasztronómiában, hanem a szolgáltatásban és a szálláshelyekben is kiemelkedik. Akit nem a hasa, hanem a tatai látnivalók hoznak a városba, már ők is élvezhetik a Michelin luxusát.
GALÉRIA: A tatai Platán a világ legjobbjai közöttFotók: Wierl Ádám
– Kis szobáink vannak, a műemlék jelleg miatt kicsik az ablakok, de a szolgáltatásunk ezt igyekszik kárpótolni – magyarázta a menedzser. Az étterem és a szálláshely egyedi karakterrel rendelkezik, a versenytársaknál többet nyújt. A Michelin kulcsnak köszönhetően olyan nevekkel kerülve egy asztalhoz, mint a Párisi Udvar vagy a Four Seasons.
A megfizethető luxus: ennyibe kerül egy éjszaka a tatai Michelin kulcsos hotelben
Emellett a Platán fontosnak tartja a helyi értékek támogatását is: saját kertészetük van Tatán, és a lehető legtöbb helyi termelővel és kézművessel dolgoznak együtt.
– A reggeli tányérokat például helyi kézművesek készítik – tette hozzá Vivien. Emellett a természet tisztelete is kiemelt szempont:
- madárkalauzt adtak ki a helyi természetvédőkkel,
- és a várárok kialakítása során is figyeltek a környezetre.
A Platán Pékség létrehozása, valamint a Stílusos Vidéki Értelmiség (SVÉT) rendezvényének Tatára költöztetése is a helyi közösséghez való kötődést erősíti. Hiszen a SVÉT-nek ma már állandó helyszíne az Esterházy-kastély parkjában található, köszönhetően a Platán javaslatának.
– Törekszünk rá, hogy minden vendégünknek különleges élményt nyújtsunk – zárta a sajtótájékoztatót Varga Vivien. – Nemcsak az ételek, hanem a szolgáltatás, a környezet és a helyi értékek is együttesen adják azt a karaktert, ami a Platánt igazán különlegessé teszi.