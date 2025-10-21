Tata szívéből a világ élvonalába – a Platán sikere töretlen

A tatai platán már nem csupán a tatai tó partján álló, több száz éves csodálatos fát jelenti. Ma már a helyi gasztronómia és vendéglátás csúcsát is képviseli: a Platán Gourmet Étterem, annak kistestvére, a Platán Bisztró, valamint a szálláshelyeket kínáló Platán Udvarház is a város szerves részévé vált, egyúttal messze vitte Tata hírét a gasztronómia világában.

A tatai Platán sikere töretlen

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

A Tatai Platán étterem nemcsak a helyiek, hanem a gasztronómia szerelmesei számára is igazi különlegesség. A sajtótájékoztatón Varga Vivien, a Platán Tata menedzsere mesélt az elmúlt időszak sikereiről, miközben a Michelin-csillagok misztikuma is szóba került.

A Tatai Platán a világ legjobbjai között

– Nagyon nagy misztikum övezi, hogy ki osztja a csillagokat – mondta Vivien. – Nem tudjuk, ki az ellenőr, mit néz, és mi alapján dől el. Egyszer csak kaptunk egy meghívót a gálára, és ott vártuk, hogy mikor mondják ki a nevet. Az első évben, amikor vidéki éttermeket is elkezdett díjazni a Michelin a Platán Gourmet Étterem azonnal kettő csillagot kapott, a Platán Bisztró pedig ajánlást. Idén pedig immár negyedik éve őrizzük ezt a két csillagot – mesélte Vivien, aki elárulta, hogy a Michelin elismerés azonban állandó nyomást is jelent.

– Több mint százan dolgozunk azon, hogy minden egységünk azt képviselje, amit szeretnénk. És ennek köszönhetően már a negyedik díjról szóló táblának is keressük a megfelelő helyet.

Vivien felidézte, hogy a Platán Bisztró tavaly kapta meg a Bib Gourmand elismerést, amit az ár-érték arányban kiemelkedő éttermek érdemelhetnek ki. Ezt a díjat idén is megőriztek. Sőt újat is szereztek hozzá. A budapesti Michelin gála előtti este hirdették ki a Michelin kulcsokat Párizsban, ahol a Platán Udvarház is kapott egy kulcsot.