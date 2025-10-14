október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túra

45 perce

Ismerd meg a Tatai Öreg-tó legszebb látnivalóit képekben!

Címkék#legenda#Angolkert#tatai vadlúd#Tatai Öreg-tó#Ördög-szikla

A Tatai Öreg-tó ősszel is eléggé népszerű a vadludak körében is. Nem kell messzire menjünk ha Tatabányai vagy, a szomszédban van Tata és ott található látványosságok és programokban gazdag még ősszel is. A Tatai öreg-tó közelében is sok fajta program várja az oda tévedő embereket, kicsinek és nagyoknak egyaránt.

Varga Panna

Ahogy megérkezik az ősz, Tata egészen más arcát mutatja. A színes falevelek aranyba és vörösbe borítják a várost, miközben a Tatai Öreg-tó fölött már hallani a vadludak gágogását. Ilyenkor a tópart új élettel telik meg az ősz a változás, a csend és a megnyugvás évszaka. Ebben a cikkben nemcsak csodaszép fotókon mutatjuk meg Tata őszi hangulatát, hanem izgalmas programajánlót is hoztunk, hogy te is átélhesd ezt a különleges időszakot, gyermekeiddel és pároddal, házi kedvenceddel. 

Tatai Öreg-tó: meseszép őszi fotókon a romantika fellegvára
Fotó: Hagymási B. / Forrás:  Kemma.hu

Ebben az cikkben megmutatjuk Tata legszebb őszi helyszíneit program ajánlót is hoztunk mellé:

  •  Tatai Öreg-tó látnivalókról lesz majd szó
  •  Tatai vár érdekességeit hoztuk el nektek 
  •  Esterházy-kastély történelmét mutatjuk be
  •  Tatai Platánfa, tudtad hogy, nemrégiben megnyerte az Évfája díjat?
  •  Lakatfal és romantikus sétányok- Te is biztosan hallottál róla
  •  Angolkert és műromok, remek fotózási helyszínnek bizonyosodnak
  •  Tatai Vadlúd Sokadalom, idén is lesz sokadalom Tatán
  •  Fényes Tanösvény egy igazi mesebeli sétány
  •  Happy Train kisvonat a vonat ami körbe visz Tata érdekességein
  •  Ördög-szikla amit máig legendák öveznek 

 

Tatai Öreg-tó ősszel, még mesébe illőbb látvány, mutatjuk, miért!

Az ősz aranyba öltözteti a fák lombját, a tó vize visszatükrözi az őszi fényeket, és a fény-árnyék játék romantikus hangulatot ad a sétáknak, meg mutatjuk ezt a fajta érzést képekben.

Tatai látnivalók

Nem véletlenül nevezik Tatát Magyarország egyik legszebb történelmi városának
Előzőleg beszámoltunk róla egyik cikkünkben,hogy szerint a város nemrég bekerült a legszebb magyar városokat bemutató országos listába, ahol külön kiemelték a Tatai Öreg-tó, a vár, valamint az Esterházy-kastély romantikus látványát és történelmi értékeit.

Tatai Öreg-tó: meseszép őszi fotókon a romantika fellegvára
Tatai Öreg-tó panorámája tárul elénk
Fotó: Hagymási B. / Forrás:  Kemma.hu

Eldugott romantikus helyek Magyarországon? 

Romantikus helyek az Öreg-tónál

A vízparti padok, a fák alatti árnyékok, a madárcsicsergés és a kilátópontok együtt teremtik meg azt a meghitt hangulatot, ami egy randinak is tökéletes választás.
Kiváló példa erre a tatai lakatfal, ahová a szerelmes párok a kapcsolatuk jelképeként helyezik el lakatjaikat.

A tatai látnivalók lépten-nyomon lenyűgöznek

Akár kutyával érkeztek, akár kettesben sétálnátok, a Tatai Öreg-tó minden évszakban romantikus úti cél.
A közeli angolkert különleges hangulatát pedig a régi várromok adják, nem véletlen, hogy sokan választják ezt romantikus fotózás helyszíneként is. 

Őszi kirándulás gyerekkel Tatán, családi programok, amiket imádni fogtok

Hoztunk egy pár program ajánlót családoknak, amit a gyerekek is élvezni fognak.

A Fényes Tanösvényen pallósoron sétálva felfedezhetitek a víz fölött lebegő forrásokat, a Tatai várban pedig interaktív kiállításokon keresztül ismerkedhettek a múlt titkaival. 

Innen csak pár perc séta az Angolkert, ahol a gyerekek önfeledten futkározhatnak a romantikus várromok között, miközben a szülők a színes lombok látványát élvezik. 

Akik inkább felfedeznék a várost, azoknak ott a Happy Train városnéző kis vonat amit a gyerekek garantáltan élvezni fognak, ezzel körbejárható az Öreg-tó és a környékben lévő látnivalók. 

Hűvösebb napokra is akadnak programok. A Tatai Múzeumban és a Várárok Galériában kézműves foglalkozások várják történelmi játékok és gyerekműsorok várják a családokat.

Meseszép ősz van a Tatai Öreg-tónál
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  Kemma.hu

Szép tájak, Tatán amiket már biztosan kerestél

Tata igazi vízi város, ahol a tavak sora különleges hangulatot ad minden évszakban. Idén az Öreg-tavat lassabban engedik le, erről számoltunk be erről korábbi cikkünkben. Nemcsak az ikonikus Öreg-tó, hanem a Derítő-tó, a Cseke-tó és a Réti tavak is részei ennek a gyönyörű vízi világnak, amelyek a természet és a város harmóniáját mutatják meg. Korábban arról is írtunk hogy, az Által-ér flugós futamnak adott helyet. Az Angolkert szintén kihagyhatatlan, romantikus ligetei, műromjai, barlangjai és a tóra nyíló panorámás sétányai miatt az egyik legszebb fotóhelyszín Tatán, kiváló az esküvős fotózásokhoz akár cosplayes fotózáshoz is tökéletes. Az Öreg-tó déli és délnyugati oldala különösen varázslatos az összefüggő erdős területek és a állatok közelsége miatt ez a rész Tatának az egyik legnyugodtabb, legtermészetközelibb arca.

Tatai műromoknak egyik részlete látható a képen
Fotó: Fajsz Péter / Forrás:  Kemma.hu

Tatai Platánfa lett Európa második legszebb fája 

A tataiak számára, ha valaki a nagy platánfáról beszél, mindenkinek ugyanaz a fa jut eszébe az Öreg-tó partján, a vár délnyugati kapujánál álló hatalmas, méltóságteljes óriás. Ez a fa megnyerte a 2015.-ös versenyen a második helyezést. De itt nem áll meg a díjazások sora, 2022.-ben az angol parkban a Cseke-tó partján a 250 éves platán fa bezsebelhette az Év fája címet az online megrendezett voksoláson közölte honlapján a kezdeményezést szervező Ökotárs Alapítvány.

Tatai Öreg-tó: meseszép őszi fotókon a romantika fellegvára
Fényképen a 250 éves platán fa
Forrás:  Kemma.hu

Talán nem gondolnád, de meg az oly népszerű Öreg-tónál is van ilyen: az Ördög-szikla

Az egyik legkülönlegesebb tatai látványosság a legendákkal átszőtt Halál-szikla, amelyet a helyiek Tamás-szikla, Ördög-szikla vagy Lovas-szikla néven is emlegetnek tatán. A régi történet szerint egykor egy lovas érkezett a dombról lefelé, amikor hirtelen megmozdult a hatalmas kő, és maga alá temette a szerencsétlen vándort. Azt beszélik, lelke azóta is a szikla körül kísért. Hogy a legenda igaz-e, azt senki sem tudja, de egy biztos,aki felmerészkedik a vaslépcsőn a szikla tetejére, lélegzetelállító kilátásban részesül. Innen az egész Tatai Öreg-tó, a vár és a környező táj egyetlen varázslatos panorámában tárul elénk, megérdemelten az egyik legszebb kilátópont a városban.

Miért érdekes a Tatai-vár és az Eszterházy-kastély?

Ha a Tatai Öreg-tó partján sétálsz, lehetetlen nem észrevenni a víz fölé magasodó várat. A Tatai vár úgy áll ott, mintha mindig is a tó tükrére épült volna, egyszerre őrzi a múltat és a víz nyugalmát. A legenda szerint Luxemburgi Zsigmond király maga is gyakran időzött itt, távol az udvari zajtól. A vastag kőfalak között hajdan királyi lakomák és mulatságok zajlottak, ma pedig a múzeum termeiben csendesen mesélnek a tárgyak arról, milyen lehetett az élet a középkorban. Mostanság meg régészeti feltárások zajlanak a vár körül, és tata polgármestere elmondta ,hogy 2025.-ben zajlik a Magyarország legnagyobb feltárása. Idők kérdése és bárki megnézheti a vár feltárását. 

Tatai Eszterházy-kastély a romantika fellegvára

Néhány perc séta innen a tatai Esterházy-kastély, ami  a romantika és az elegancia igazi otthona. Fellner Jakab álmodta meg a 18. században, amikor Tata még egy csendes, de nemes kisváros volt.  Az 1700-as épült kastély egykor hercegi rezidencia volt, fényes bálok és udvari vacsorák helyszínének adott otthont. A kertben sétálva ma is látni lehet valamit abból a korból a gyönyörű homlokzat, a tóra néző terasz és a park árnyas fái mintha visszasuttognák az egykori vendégek nevetését. Ma már mindenki előtt nyitva áll, aki szeretne egy kis időre a múlt világába lépni,mert a kastély ma is pont azt adja, amit mindig is jelentett.

Tatai Vadlúdsokadalom, lassan megérkeznek az első vándorok az Öreg-tóhoz

Tavaly késve érkeztek meg a vadludak tatára, november vége felé. Idén is lesz majd Tatán a Tatai Vadlúdsokadalom, november 29.-én. Természetvédők reménykednek hogy, az első nagy lilikek megérkezése azt jelzi hogy, megkezdődött a vonulás.

Tatai Öreg-tó: meseszép őszi fotókon a romantika fellegvára
Tatai Öreg-tó:  Tatai vadlúdsokadalom
Forrás: Facebook/Tatai Vadlúd Sokadalom-Wild Goose Festival in Tata, Hungary

GALÉRIA: Elképesztő látvány ősszel a tatai Öreg-tó (Fotók: H.B)

Fotók: Hagymási Bence

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu