Ismerd meg a Tatai Öreg-tó legszebb látnivalóit képekben!

Ahogy megérkezik az ősz, Tata egészen más arcát mutatja. A színes falevelek aranyba és vörösbe borítják a várost, miközben a Tatai Öreg-tó fölött már hallani a vadludak gágogását. Ilyenkor a tópart új élettel telik meg az ősz a változás, a csend és a megnyugvás évszaka. Ebben a cikkben nemcsak csodaszép fotókon mutatjuk meg Tata őszi hangulatát, hanem izgalmas programajánlót is hoztunk, hogy te is átélhesd ezt a különleges időszakot, gyermekeiddel és pároddal, házi kedvenceddel.

Tatai Öreg-tó: meseszép őszi fotókon a romantika fellegvára

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Ebben az cikkben megmutatjuk Tata legszebb őszi helyszíneit program ajánlót is hoztunk mellé:

Tatai Öreg-tó látnivalókról lesz majd szó

Tatai vár érdekességeit hoztuk el nektek

Esterházy-kastély történelmét mutatjuk be

Tatai Platánfa, tudtad hogy, nemrégiben megnyerte az Évfája díjat?

Lakatfal és romantikus sétányok- Te is biztosan hallottál róla

Angolkert és műromok, remek fotózási helyszínnek bizonyosodnak

Tatai Vadlúd Sokadalom, idén is lesz sokadalom Tatán

Fényes Tanösvény egy igazi mesebeli sétány

Happy Train kisvonat a vonat ami körbe visz Tata érdekességein

Ördög-szikla amit máig legendák öveznek

Tatai Öreg-tó ősszel, még mesébe illőbb látvány, mutatjuk, miért!

Az ősz aranyba öltözteti a fák lombját, a tó vize visszatükrözi az őszi fényeket, és a fény-árnyék játék romantikus hangulatot ad a sétáknak, meg mutatjuk ezt a fajta érzést képekben.

Tatai látnivalók

Nem véletlenül nevezik Tatát Magyarország egyik legszebb történelmi városának

Előzőleg beszámoltunk róla egyik cikkünkben,hogy szerint a város nemrég bekerült a legszebb magyar városokat bemutató országos listába, ahol külön kiemelték a Tatai Öreg-tó, a vár, valamint az Esterházy-kastély romantikus látványát és történelmi értékeit.

Tatai Öreg-tó panorámája tárul elénk

Fotó: Hagymási B. / Forrás: Kemma.hu

Eldugott romantikus helyek Magyarországon?

Romantikus helyek az Öreg-tónál

A vízparti padok, a fák alatti árnyékok, a madárcsicsergés és a kilátópontok együtt teremtik meg azt a meghitt hangulatot, ami egy randinak is tökéletes választás.

Kiváló példa erre a tatai lakatfal, ahová a szerelmes párok a kapcsolatuk jelképeként helyezik el lakatjaikat.