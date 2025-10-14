45 perce
Ismerd meg a Tatai Öreg-tó legszebb látnivalóit képekben!
A Tatai Öreg-tó ősszel is eléggé népszerű a vadludak körében is. Nem kell messzire menjünk ha Tatabányai vagy, a szomszédban van Tata és ott található látványosságok és programokban gazdag még ősszel is. A Tatai öreg-tó közelében is sok fajta program várja az oda tévedő embereket, kicsinek és nagyoknak egyaránt.
Ahogy megérkezik az ősz, Tata egészen más arcát mutatja. A színes falevelek aranyba és vörösbe borítják a várost, miközben a Tatai Öreg-tó fölött már hallani a vadludak gágogását. Ilyenkor a tópart új élettel telik meg az ősz a változás, a csend és a megnyugvás évszaka. Ebben a cikkben nemcsak csodaszép fotókon mutatjuk meg Tata őszi hangulatát, hanem izgalmas programajánlót is hoztunk, hogy te is átélhesd ezt a különleges időszakot, gyermekeiddel és pároddal, házi kedvenceddel.
Ebben az cikkben megmutatjuk Tata legszebb őszi helyszíneit program ajánlót is hoztunk mellé:
- Tatai Öreg-tó látnivalókról lesz majd szó
- Tatai vár érdekességeit hoztuk el nektek
- Esterházy-kastély történelmét mutatjuk be
- Tatai Platánfa, tudtad hogy, nemrégiben megnyerte az Évfája díjat?
- Lakatfal és romantikus sétányok- Te is biztosan hallottál róla
- Angolkert és műromok, remek fotózási helyszínnek bizonyosodnak
- Tatai Vadlúd Sokadalom, idén is lesz sokadalom Tatán
- Fényes Tanösvény egy igazi mesebeli sétány
- Happy Train kisvonat a vonat ami körbe visz Tata érdekességein
- Ördög-szikla amit máig legendák öveznek
Tatai Öreg-tó ősszel, még mesébe illőbb látvány, mutatjuk, miért!
Az ősz aranyba öltözteti a fák lombját, a tó vize visszatükrözi az őszi fényeket, és a fény-árnyék játék romantikus hangulatot ad a sétáknak, meg mutatjuk ezt a fajta érzést képekben.
Tatai látnivalók
Nem véletlenül nevezik Tatát Magyarország egyik legszebb történelmi városának
Előzőleg beszámoltunk róla egyik cikkünkben,hogy szerint a város nemrég bekerült a legszebb magyar városokat bemutató országos listába, ahol külön kiemelték a Tatai Öreg-tó, a vár, valamint az Esterházy-kastély romantikus látványát és történelmi értékeit.
Eldugott romantikus helyek Magyarországon?
Romantikus helyek az Öreg-tónál
A vízparti padok, a fák alatti árnyékok, a madárcsicsergés és a kilátópontok együtt teremtik meg azt a meghitt hangulatot, ami egy randinak is tökéletes választás.
Kiváló példa erre a tatai lakatfal, ahová a szerelmes párok a kapcsolatuk jelképeként helyezik el lakatjaikat.
A tatai látnivalók lépten-nyomon lenyűgöznek
Akár kutyával érkeztek, akár kettesben sétálnátok, a Tatai Öreg-tó minden évszakban romantikus úti cél.
A közeli angolkert különleges hangulatát pedig a régi várromok adják, nem véletlen, hogy sokan választják ezt romantikus fotózás helyszíneként is.
Őszi kirándulás gyerekkel Tatán, családi programok, amiket imádni fogtok
Hoztunk egy pár program ajánlót családoknak, amit a gyerekek is élvezni fognak.
A Fényes Tanösvényen pallósoron sétálva felfedezhetitek a víz fölött lebegő forrásokat, a Tatai várban pedig interaktív kiállításokon keresztül ismerkedhettek a múlt titkaival.
Innen csak pár perc séta az Angolkert, ahol a gyerekek önfeledten futkározhatnak a romantikus várromok között, miközben a szülők a színes lombok látványát élvezik.
Akik inkább felfedeznék a várost, azoknak ott a Happy Train városnéző kis vonat amit a gyerekek garantáltan élvezni fognak, ezzel körbejárható az Öreg-tó és a környékben lévő látnivalók.
Hűvösebb napokra is akadnak programok. A Tatai Múzeumban és a Várárok Galériában kézműves foglalkozások várják történelmi játékok és gyerekműsorok várják a családokat.
Szép tájak, Tatán amiket már biztosan kerestél
Tata igazi vízi város, ahol a tavak sora különleges hangulatot ad minden évszakban. Idén az Öreg-tavat lassabban engedik le, erről számoltunk be erről korábbi cikkünkben. Nemcsak az ikonikus Öreg-tó, hanem a Derítő-tó, a Cseke-tó és a Réti tavak is részei ennek a gyönyörű vízi világnak, amelyek a természet és a város harmóniáját mutatják meg. Korábban arról is írtunk hogy, az Által-ér flugós futamnak adott helyet. Az Angolkert szintén kihagyhatatlan, romantikus ligetei, műromjai, barlangjai és a tóra nyíló panorámás sétányai miatt az egyik legszebb fotóhelyszín Tatán, kiváló az esküvős fotózásokhoz akár cosplayes fotózáshoz is tökéletes. Az Öreg-tó déli és délnyugati oldala különösen varázslatos az összefüggő erdős területek és a állatok közelsége miatt ez a rész Tatának az egyik legnyugodtabb, legtermészetközelibb arca.
Tatai Platánfa lett Európa második legszebb fája
A tataiak számára, ha valaki a nagy platánfáról beszél, mindenkinek ugyanaz a fa jut eszébe az Öreg-tó partján, a vár délnyugati kapujánál álló hatalmas, méltóságteljes óriás. Ez a fa megnyerte a 2015.-ös versenyen a második helyezést. De itt nem áll meg a díjazások sora, 2022.-ben az angol parkban a Cseke-tó partján a 250 éves platán fa bezsebelhette az Év fája címet az online megrendezett voksoláson közölte honlapján a kezdeményezést szervező Ökotárs Alapítvány.
Talán nem gondolnád, de meg az oly népszerű Öreg-tónál is van ilyen: az Ördög-szikla
Az egyik legkülönlegesebb tatai látványosság a legendákkal átszőtt Halál-szikla, amelyet a helyiek Tamás-szikla, Ördög-szikla vagy Lovas-szikla néven is emlegetnek tatán. A régi történet szerint egykor egy lovas érkezett a dombról lefelé, amikor hirtelen megmozdult a hatalmas kő, és maga alá temette a szerencsétlen vándort. Azt beszélik, lelke azóta is a szikla körül kísért. Hogy a legenda igaz-e, azt senki sem tudja, de egy biztos,aki felmerészkedik a vaslépcsőn a szikla tetejére, lélegzetelállító kilátásban részesül. Innen az egész Tatai Öreg-tó, a vár és a környező táj egyetlen varázslatos panorámában tárul elénk, megérdemelten az egyik legszebb kilátópont a városban.
Miért érdekes a Tatai-vár és az Eszterházy-kastély?
Ha a Tatai Öreg-tó partján sétálsz, lehetetlen nem észrevenni a víz fölé magasodó várat. A Tatai vár úgy áll ott, mintha mindig is a tó tükrére épült volna, egyszerre őrzi a múltat és a víz nyugalmát. A legenda szerint Luxemburgi Zsigmond király maga is gyakran időzött itt, távol az udvari zajtól. A vastag kőfalak között hajdan királyi lakomák és mulatságok zajlottak, ma pedig a múzeum termeiben csendesen mesélnek a tárgyak arról, milyen lehetett az élet a középkorban. Mostanság meg régészeti feltárások zajlanak a vár körül, és tata polgármestere elmondta ,hogy 2025.-ben zajlik a Magyarország legnagyobb feltárása. Idők kérdése és bárki megnézheti a vár feltárását.
Tatai Eszterházy-kastély a romantika fellegvára
Néhány perc séta innen a tatai Esterházy-kastély, ami a romantika és az elegancia igazi otthona. Fellner Jakab álmodta meg a 18. században, amikor Tata még egy csendes, de nemes kisváros volt. Az 1700-as épült kastély egykor hercegi rezidencia volt, fényes bálok és udvari vacsorák helyszínének adott otthont. A kertben sétálva ma is látni lehet valamit abból a korból a gyönyörű homlokzat, a tóra néző terasz és a park árnyas fái mintha visszasuttognák az egykori vendégek nevetését. Ma már mindenki előtt nyitva áll, aki szeretne egy kis időre a múlt világába lépni,mert a kastély ma is pont azt adja, amit mindig is jelentett.
Tatai Vadlúdsokadalom, lassan megérkeznek az első vándorok az Öreg-tóhoz
Tavaly késve érkeztek meg a vadludak tatára, november vége felé. Idén is lesz majd Tatán a Tatai Vadlúdsokadalom, november 29.-én. Természetvédők reménykednek hogy, az első nagy lilikek megérkezése azt jelzi hogy, megkezdődött a vonulás.
9 ok, amiért érdemes Tatán tölteni a hosszú hétvégétAz ország egyik legromantikusabb kisvárosa, Tata ősszel is számos élményt és látnivalót tartogat az ide látogatóknak.
A romantika vidéki fellegvára ősszel is több szerelmet bír el, mint a rakpart
Megérkeztek a vadludak Tata környékére, kiderült, mikor szállják meg az Öreg-tavat
GALÉRIA: Elképesztő látvány ősszel a tatai Öreg-tó (Fotók: H.B)Fotók: Hagymási Bence