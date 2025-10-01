A történelem őrzője: újabb díjat nyert a tatai múzeum

Tata városában minden kő, minden utca és minden épület a múlt egy darabját rejti. A tóparti város történelme évszázadokon átível, benne nemzetiségek, vallási közösségek és sorsok sokasága formálta az itt élők mindennapjait. Ezek közül sok feledésbe merült volna, ha nem lennének olyan intézmények és emberek, akik feladatuknak érzik a történelem darabkáinak összegyűjtését és továbbadását a következő nemzedékeknek. A tatai múzeum - a Kuny Domokos Múzeum évtizedek óta ennek a munkának az élharcosa.

Szegedi Fanni és Szűcs József, a tatai múzeum múzeumpedagógusai a Múzeumpedagógiai Különdíjjal, amelyet a „Földönfutók” című programért vehettek át

Forrás: Facbook/Kuny Domokos Múzeum

A tatai múzeum öröksége

A múzeum törekvéseinek a gyümölcse a „Földönfutók” című program is, amelyért a múzeum nemrég országos szakmai elismerést kapott. A tatai intézmény múzeumpedagógusai, Szegedi Fanni és Szűcs József Múzeumpedagógiai Különdíjat vehettek át a 23. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián. Az elismerést a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ adományozta az ICOM Magyarország támogatásával. A rangos díjat a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye alkalmából a szakma legnagyobb eseményén, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban adták át – ezzel is bizonyítva, hogy Tata múzeuma nemcsak helyi, hanem országos szinten is példát mutat a múzeumpedagógia területén.

A múzeum gyakran dolgoz fel olyan korszakokat, amelyek nem csupán helyi, hanem országos szinten is kényes és feldolgozatlan kérdéseket rejtenek. Ilyen például a második világháborút követő kitelepítések, vagy éppen a tatai zsidóság sorsa.

A város egykor virágzó zsidó közössége a 19. század végétől a helyi gazdaság és kulturális élet meghatározó szereplője volt. A 20. század közepének tragédiái azonban végleg megváltoztatták a város arculatát. A múzeum kiállításai és gyűjteményei, valamint a helyi emlékhelyek segítenek abban, hogy a fiatalok és az érdeklődők ne feledjék el sem a közösség hozzájárulását, sem a veszteséget, amelyet a holokauszt okozott.

Elismerések sorában

A mostani különdíj nem egyedülálló: a múzeum az elmúlt években számos szakmai elismerésben részesült. A „Sváb életképek” sorozat, a „Stop Motion Múzeumi Fotóstábor” vagy az „Óvakodj a mamuttól!” című foglalkozás mind bizonyítja, hogy Tata múzeuma élen jár a kreatív és érzékeny múzeumpedagógiai programok kidolgozásában.