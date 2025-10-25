1 órája
Videón az elképesztő látvány: több mázsa halat húztak ki hajnalban az Öreg-tóból! +fotók
Már hajnalban mozdultak a hálók és csattantak a vödrök az Öreg-tó partján. A tatai lehalászás idén is több száz embert vonzott a tóhoz, ahol a halászok hajnali munkája igazi látványossággá vált. A vízből előtörő pontyokat gyerekek simogatták, a partra húzott halakat pedig kíváncsi tömeg fogadta.
A felkelő nap fénye aranyhidat rajzolt még az Öreg-tó vizére, amikor már húzták ki a halászok a hálót a partra. A korlátnál izgatott gyerekek figyelték, mikor bukkannak fel a vízből az első hatalmas pontyok. Pár perc múlva már szinte forrt a víz a rengeteg hal vergődésétől. A gyerekek boldogan rohantak közelebb, hogy megnézhessék a tatai lehalászás első zsákmányát.
A rutinosabbak gumicsizmában érkeztek, így bátran belegázoltak a vízbe. Az egyik kisfiú még egy termetes pontyot is megfogott, és büszkén mutatta a kamerának, mielőtt a hal visszakerült volna a vízbe, hogy végül merítőhálóval, vödörbe téve kerüljön a partra.
Elkezdődött a tatai lehalászás
A hagyományos őszi látványhalászattal vette kezdetét a Tatai Öreg-tavi Halászati és Halászléfőző Fesztivál. A halászok idén is hajnalban kezdték a munkát, a parton pedig már napkeltekor több száz érdeklődő várta, hogy láthassa, miként emelik ki a több tíz mázsa halat a leeresztett tóból. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a rendezvény egyik fő célja, hogy a fiatalok is megismerkedhessenek ezzel az ősi szakmával.
– Bevezettük azt a kis halsimogatást, hogy a halak néhány percre a kezekhez kerüljenek. Ez a gyerekek szemében az egyik legnagyobb attrakció – mondta a szakember, aki szerint a gyerekeknek találkozniuk kell azzal a természettel, ami még a manuális régi világból való, ahol kézzel végezték a munkát, ahol valódi élőállatot láthatnak.
5 érdekesség, amit talán te sem tudtál a tatai Öreg-tóról
– Nem jutnak hozzá, nincs falusi nagymama, ahol látni lehet, hogy megfogják, megérintsék – legyen az egy hal vagy bármi más – ez az élmény most itt van. Itt rengeteg gyerek volt, én nem is láttam mostanában sehol ilyen csődületet, ahol ennyi fiatal srác-kislány lett volna – magyarázta.
– Most 30–40 mázsa halat fogtunk ki, de ennek csak egy része kerül majd a várárokba, a többit továbbvisszük feldolgozásra vagy más tavakba – mondta Lévai Ferenc halászati szakember. Hozzátette: idén különösen szépek, kövérek a pontyok és az amurok, ami a kedvező vízminőségnek és a melegebb, hosszú nyárnak köszönhető.
– A tóban bőven volt természetes táplálék, ezért a halak szinte „maguktól” híztak meg, nem kellett külön etetni őket – magyarázta. A szakember szerint az idei lehalászás ideális körülmények között zajlott.
GALÉRIA: Fotókon az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás Tatán (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
– Szélcsendben, kellemes őszi időben dolgoztunk, a halak sem sérültek, a háló is jól zárta a területet. Ritkán adódik ilyen tökéletes reggel – tette hozzá. A szakember szerint sokan meglepődtek, hogy most kicsit nagyobb példányok kerültek a hálóba.
– A tó most magától is bőségesen adja a táplálékot. Olyan gazdag a planktonállomány, hogy szinte virágzik az egész víz, és ez elég a halaknak. A halhúsnak épp ez az óriási értéke. Ellentétben minden más állattal, amit ma már táppal nevelnek, a hal ugyanúgy viselkedik, mint ötszáz éve: azt eszi, amit a természet ad neki, és abból építi fel a testét. Mi csak kiegészítjük, nem etetjük túl. Az idén például egyharmaddal kevesebb takarmányt használtunk, mint tavaly, a halak mégis gyönyörűek, egészségesek lettek – árulta el Lévai Ferenc.
– Szerencsénk volt az időjárással is. Az Öreg-tó vízszintje nem csökkent az aszályos nyárban sem, ellentétben az ország többi tavával. Itt a légáramlatok, a környezeti adottságok mind segítettek: volt egy-egy jó kis zivatar, ami után mindig megújult a tó. Így a vízszint és a hőmérséklet is ideális maradt, ami jót tett a halászatnak és a vízisportoknak is.
A látványhalászat az évek során a fesztivál egyik legnépszerűbb programjává vált a tatai látnivalók egyik legkedveltebbje lett. Lévai Ferenc szerint a halászat mindig egy kicsit ünnep is. Nemcsak a munkájuk vége, hanem a természet ajándéka. És amíg a gyerekek ennyire lelkesek, addig van jövője ennek a hagyománynak.
Kemma.hu videó
- Íme, a legjobb horgászhelyek Komárom-Esztergomban: itt érdemes igazán bedobni a horgot
- Időjárás előrejelzés Tatabányán és a megyében: változékony, őszi hétvége várható +videó
- Videón a birkózó veterán-vb tatabányai bronzérmese
- "Ennyivel tartoztam a családomnak, tanítványaimnak" - vallotta a birkózó veterán vb-bronzos sportember + fotók
- Videón a bejelentés: szűrővizsgálatokkal gyűjtöttek a tatabányai kórháznak