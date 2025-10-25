Videón az elképesztő látvány: több mázsa halat húztak ki hajnalban az Öreg-tóból! +fotók

A felkelő nap fénye aranyhidat rajzolt még az Öreg-tó vizére, amikor már húzták ki a halászok a hálót a partra. A korlátnál izgatott gyerekek figyelték, mikor bukkannak fel a vízből az első hatalmas pontyok. Pár perc múlva már szinte forrt a víz a rengeteg hal vergődésétől. A gyerekek boldogan rohantak közelebb, hogy megnézhessék a tatai lehalászás első zsákmányát.

Gyönyörű idő fogadta az idei tatai lehalászás résztvevőit

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A rutinosabbak gumicsizmában érkeztek, így bátran belegázoltak a vízbe. Az egyik kisfiú még egy termetes pontyot is megfogott, és büszkén mutatta a kamerának, mielőtt a hal visszakerült volna a vízbe, hogy végül merítőhálóval, vödörbe téve kerüljön a partra.

Elkezdődött a tatai lehalászás

A hagyományos őszi látványhalászattal vette kezdetét a Tatai Öreg-tavi Halászati és Halászléfőző Fesztivál. A halászok idén is hajnalban kezdték a munkát, a parton pedig már napkeltekor több száz érdeklődő várta, hogy láthassa, miként emelik ki a több tíz mázsa halat a leeresztett tóból. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a rendezvény egyik fő célja, hogy a fiatalok is megismerkedhessenek ezzel az ősi szakmával.

– Bevezettük azt a kis halsimogatást, hogy a halak néhány percre a kezekhez kerüljenek. Ez a gyerekek szemében az egyik legnagyobb attrakció – mondta a szakember, aki szerint a gyerekeknek találkozniuk kell azzal a természettel, ami még a manuális régi világból való, ahol kézzel végezték a munkát, ahol valódi élőállatot láthatnak.